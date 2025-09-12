हॉस्टल और लाइब्रेरी के बीच ही थी BHU में सुशीला कार्की की दुनिया, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ने क्या बताया

Sushila Karki: नेपाल में जेन-जी प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अपना नेता चुन लिया है। वह अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल की सत्ता संभालेंगीं।

नेपाल के जेन-जी प्रदर्शनकारियों ने अपने देश की सत्ता पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के हाथों में सौंप दी है। अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही सुशीला नेपाल के भाग्य निर्माण में अपनी भूमिका की शुरुआत कर देंगी। प्रदर्शन के शुरू होने के बाद से ही सुशीला की दावेदारी पुख्ता मानी जा रही थी। हालांकि कुछ विरोध और ऊहापोह की स्थिति के बाद आखिरकार उनके नाम पर मुहर लगा दी गई। उनकी दावेदारी के तय होने के बाद से ही उनके जीवन को लेकर कई कहानियां सामने आ रही है।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली सुशीला कार्की का कॉलेज का जीवन कैसा था, इसको लेकर भी उनके साथियों ने ही बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1985 से 1987 तक बीएचयू के छात्र संघ अध्यक्ष रहे अनिल श्रीवास्तव ने सुशीला के बारे में बात करते हुए कहा कि वह अपने हॉस्टल से डिपार्टमेंट और वहां से लाइब्रेरी जाती हुई ही देखी जाती थीं। कैंपस में चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों में उनकी ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह हमेशा ही किताबों में खोई रहती थीं।