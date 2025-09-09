239 साल बाद राजशाही का खात्मा, 17 साल में 13 बार बदली सरकार; क्यों हिलता रहा नेपाल?

भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिमालयी देश नेपाल में राजशाही समाप्त होने के बाद से पिछले सत्रह वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता और अशांति का दौर रहा है और इस अल्पावधि में देश में दस से भी अधिक बार सरकारें बदली हैं।

भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिमालयी देश नेपाल में 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद पिछले 17 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता और अशांति का दौर जारी रहा है। इस दौरान देश में 13 बार सरकारें बदलीं। चीन और भारत जैसे दो बड़े देशों से घिरा नेपाल अपनी विदेश नीति और राजनीति में इन दोनों देशों के साथ संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करता रहा है। बाहरी ताकतों की दखलंदाजी ने भी देश में अस्थिरता को बढ़ावा दिया।

2008 में गणतंत्र की स्थापना लगभग तीन करोड़ की आबादी वाले नेपाल में एक दशक के गृहयुद्ध के बाद 2008 में 239 साल पुरानी राजशाही समाप्त होकर गणतंत्र स्थापित हुआ। इन 17 वर्षों में बार-बार विरोध प्रदर्शनों के कारण देश ने अस्थिरता का सामना किया, और औसतन हर एक-दो साल में सरकार बदली। इस दौरान केपी शर्मा ओली चार बार, पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' तीन बार और शेर बहादुर देउबा दो बार प्रधानमंत्री बने। कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका।

जेनरेशन जेड का गुस्सा हालिया घटनाक्रम इस अस्थिरता का हिस्सा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का गुस्सा लंबे समय से सुलग रहा था। सरकार के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के फैसले ने विशेष रूप से 'जेनरेशन जेड' कहे जाने वाले युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया। दो दिन के उग्र प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवासों पर तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस कार्रवाई में 20 लोगों की मौत हुई और लगभग 350 लोग घायल हुए। सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाया, लेकिन प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए।

बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री ओली के शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से लौटने के बाद हुआ। उनकी इस महीने भारत यात्रा की संभावना थी, लेकिन वह पिछले 12 महीनों में भारत नहीं आए। भारतीय विदेश सचिव ने उनकी यात्रा की तैयारियों के लिए नेपाल का दौरा किया था। नेपाल की स्थिति को बांग्लादेश के पिछले साल के छात्र आंदोलन से जोड़ा जा रहा है, जब शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी।

तीन दशकों में कई आंदोलन गौरतलब है कि नेपाल में पिछले करीब तीन दशकों में अनेक आंदोलन हुए हैं। 1990 में जनआंदोलन में राजशाही के खिलाफ किए गए प्रदर्शन में सैकड़ों मौतें हुईं थी।