नेपाल में अब तक 20 की मौत, 350 लोग घायल; सोशल मीडिया बैन पर अड़े पीएम ओली

नेपाल के कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में कम से कम 20 युवाओं की मौत हो गई और करीब 350 लोग घायल हो गए। घायलों की सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मामले बहुत अधिक हैं, लेकिन अनुमान है कि यह आंकड़ा 350 से ज्यादा हो सकता है। घायलों में कम से कम दस युवाओं की हालत गंभीर है। हंगामे के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री ने आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रधानमंत्री केपी ओली ने सोशल मीडिया खोलने के अपने रुख में कोई बदलाव नहीं दिखाया।

पीएम ओली का अड़ियल रवैया कांतिपुर ऑनलाइन के अनुसार, कैबिनेट बैठक में सोशल मीडिया तुरंत खोलने का दबाव बनाया गया, लेकिन ओली के अड़ियल रवैये के कारण कोई फैसला नहीं हो सका। ओली अभी भी सोशल मीडिया खोलने के पक्ष में नहीं हैं। बैठक में शामिल एक मंत्री के अनुसार, गृह मंत्री रमेश लेखक ने सोशल मीडिया खोलने के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने भी सोशल मीडिया खोलने की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन ओली अपने रुख पर अडिग रहे। सरकार ने प्रदर्शनों के दौरान हुई घटनाओं की जांच के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया। एक मंत्री के अनुसार, तथ्यों की जांच और रिपोर्ट तैयार करने के लिए तुरंत एक जांच समिति बनाई जाएगी।

प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन इससे पहले, सोमवार दोपहर को भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हालिया प्रतिबंध के खिलाफ काठमांडू, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, भरतपुर, इटाहारी और दमक जैसे कई शहरों में युवा सड़कों पर उतर आए। काठमांडू में प्रदर्शनकारी संघीय संसद परिसर में घुस गए। उन्होंने पुलिस बैरिकेड तोड़कर और गेट फांदकर संसद परिसर में धावा बोला। प्रदर्शनकारी शुरू में शांतिपूर्ण रहने की बात कह रहे थे, लेकिन स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में गोलीबारी की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाना पड़ा।

गृह मंत्री रमेश लेखक का इस्तीफा बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्री रमेश लेखक ने घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस की बैठक में ही इस्तीफा देने की घोषणा की और कैबिनेट बैठक छोड़कर चले गए। घायलों में जेनरेशन जेड के प्रदर्शनकारी, सुरक्षाकर्मी और पत्रकार शामिल हैं। इस घटना में सैकड़ों प्रदर्शनकारी, पत्रकार और सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जिनका राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्थिति बिगड़ने के बाद काठमांडू घाटी, पोखरा, इटाहारी (सुनसारी), बुटवल-भैरहवा (रूपनदेई) में कुछ स्थानों पर सीमित अवधि का कर्फ्यू लगाया गया।

जेनरेशन जेड का आंदोलन इन प्रदर्शनकारियों को जेनरेशन जेड या जेन-जी के नाम से जाना जाता है। जेनरेशन जेड यानी वे लोग जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। ये लोग फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से नाराज हैं। झापा में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दमक स्थित आवास पर पथराव किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हवा में कई राउंड फायरिंग की। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के कुछ हिस्सों को भी अवरुद्ध कर दिया।

संयम बरतने की अपील इससे पहले, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की थी। आयोग ने कहा कि संविधान और अंतरराष्ट्रीय कानून शांतिपूर्ण असहमति के अधिकार की गारंटी देते हैं और तोड़फोड़ व अत्यधिक बल प्रयोग को ‘अफसोसजनक’ बताया। नेपाल की प्रतिनिधि सभा की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति ने सरकार को जेन-जी आंदोलनकारियों से बातचीत करने के निर्देश दिए हैं।

समिति के अध्यक्ष अम्मार बहादुर थापा ने बताया कि बैठक में सभी आंदोलनकारी युवाओं को शांतिपूर्ण तरीके से अपना रास्ता अपनाने, गृह प्रशासन द्वारा संयम बरतने और आंदोलन के दौरान कड़ी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। समिति ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अगली बैठक में सोशल मीडिया से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।