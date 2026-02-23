नेपाल में हाईवे से नदी में गिरी बस, 19 की गई जान; मृतकों में ब्रिटिश और चीनी नागरिक
नेपाल में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। धादिंग में एक बस के त्रिशूली नदी में गिर जाने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, धादिंग के बेनीघाट रोरंग ग्रामीण नगर पालिका के चरौंडी में हुए बस हादसे में घायल यात्रियों को इलाज के लिए काठमांडू भेजा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पोखरा से काठमांडू जा रही बस देर रविवार रात 1:15 बजे त्रिशूली नदी में गिर गई।
पुलिस ने बताया कि हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हैं। इनमें से 24 को आगे के इलाज के लिए काठमांडू भेजा गया है। एक घायल यात्री न्यूजीलैंड का नागरिक है। उसे इलाज के लिए मालेखु टीचिंग अस्पताल भेजा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह खतरे से बाहर है और उसने काठमांडू जाने के बजाय वहीं इलाज जारी रखने का फैसला किया है।
पुलिस के अनुसार, पोखरा से काठमांडू जा रही बस में दर्जनों यात्री सवार थे। आधी रात के बाद पृथ्वी राजमार्ग पर बस फिसल गई। बस पहाड़ी ढलान से लुढ़ककर राजधानी काठमांडू से लगभग 80 किलोमीटर (50 मील) पश्चिम में बेनिघाट के पास त्रिशुली नदी के किनारे जा गिरी। धाडिंग जिला पुलिस कार्यालय के बयान के मुताबिक, मृतकों में 24 वर्षीय एक ब्रिटिश नागरिक भी शामिल है। अब तक केवल नौ शवों की पहचान हो पाई है।
पुलिस के अनुसार, घायलों में एक चीनी नागरिक भी है, जिसका काठमांडू के राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। वहीं, न्यूजीलैंड की 27 वर्षीय एक महिला को मामूली चोटें आई हैं और उसका स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने नेपाल स्थित चीनी दूतावास के हवाले से पहले बताया था कि एक अन्य चीनी नागरिक लापता है।
स्थानीय प्रशासन के अनुसार, घटना की जानकारी मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। जांच के बाद ही आगे की जानकारी देने की बात कही गई है।
