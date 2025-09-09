Nepal Prime Minister KP Sharma Oli resigned over gon z protest सुलगते नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों के कब्जे में संसद, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Nepal Prime Minister KP Sharma Oli resigned over gon z protest

सुलगते नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों के कब्जे में संसद

नेपाल को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजधानी काठमांडू समेत मुल्क के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। खबरें हैं कि कई राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेताओं के घर आग के हवाले कर दिए गए हैं।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 02:36 PM
share Share
Follow Us on
सुलगते नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों के कब्जे में संसद

नेपाल को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजधानी काठमांडू समेत मुल्क के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। खबरें हैं कि कई राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेताओं के घर आग के हवाले कर दिए गए हैं। साथ ही प्रदर्शनकारी संसद भवन में भी प्रवेश कर गए हैं। रविवार शाम से ही सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जो बाद में हिंसक रूप में तब्दील हो गए।

Gen Z के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने राजधानी के कई हिस्सों में 'केपी चोर, देश छोड़ो' और 'भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करो' जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने भक्तपुर के बालकोट स्थित प्रधानमंत्री ओली के आवास को आग लगा दी। ओली फिलहाल बालुवतार स्थित प्रधानमंत्री आवास पर हैं। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के नायकाप में पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के आवास को भी आग लगा दी।

एक दिन पहले सोमवार को सोशल मीडिया साइटों पर सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के बाद रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पुलिस की कार्रवाई में सोमवार को 19 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से अधिक अन्य घायल हो गए थे।

हालांकि, खास बात है कि पीएम के पद छोड़ने के चलते नेपाल में सरकार नहीं गिरेगी। पीएम नेपाल की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, जबकि राष्ट्रपति को सरकार का प्रमुख होने दर्जा प्राप्त है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि राष्ट्रपति राम चंद्र पौदल भी पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

Nepal Crisis

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।