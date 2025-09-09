काठमांडू एयरपोर्ट पूरी तरह बंद, वापस लौटी इंडिगो की फ्लाइट; देश छोड़ने की तैयारी में कई नेता
ओली ने देश में जारी सरकार विरोधी जबर्दस्त प्रदर्शनों के मद्देनजर मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ओली ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए उनके कार्यालय में घुसने के कुछ ही देर बाद पद छोड़ दिया।
नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (TIA) को मंगलवार को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में बढ़ती अशांति, सुरक्षा चिंताओं और गोठाटार सहित आसपास के क्षेत्रों में आग की घटनाओं के कारण यह कदम उठाया गया है। इसके चलते कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं। हिंसा के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है।
देश छोड़ने की तैयारी में कई नेता
नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के उनके कार्यालय में घुसने के बाद इस्तीफा दिया है। व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच खबरे हैं कि नेपाल के कई बड़े नेता देश छोड़ सकते हैं। नेपाली राजनेता अपने परिवार के साथ देश छोड़ने की योजना बना रहे हैं। राजधानी काठमांडू के ऊपर हेलीकॉप्टरों के मंडराने की खबरे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी नेता के देश छोड़कर भागने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
हवाई अड्डे पर उड़ानें ठप, विमान लखनऊ की ओर मोड़े गए
नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हवाई सुरक्षा के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हवाई अड्डे को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। जो विमान पहले से ही आसमान में थे उन्हें वापस लौटने को कहा गया है। कई विमानों को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने के कारण वापस लौटना पड़ा या उन्हें अन्य स्थानों की ओर मोड़ दिया गया।
एयर इंडिया और इंडिगो फ्लाइट पर असर
काठमांडू हवाई अड्डे के बंद होने से कई भारतीय उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। कई विमानों को नेपाल के ऊपर मंडराने के बाद वापस लौटना पड़ा या उन्हें अन्य हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी एयरलाइंस से संपर्क कर उड़ान की स्थिति की जानकारी लें। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया, "काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली मार्ग पर चलने वाली AI2231/2232, AI2219/2220 और AI217/218 उड़ानें आज रद्द कर दी गई हैं। हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और आगे की जानकारी साझा करेंगे। एयर इंडिया में, हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।" इसके अलावा, इंडिगो एयरलाइंस की काठमांडू जाने वाली एक उड़ान को लखनऊ में उतरने के लिए कहा गया।
प्रदर्शन और हिंसा ने बढ़ाई मुश्किलें
काठमांडू में "जेन जी" प्रदर्शनकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और सरकार की सोशल मीडिया पाबंदी के खिलाफ चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने स्थिति को और जटिल कर दिया है। सोमवार को पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 प्रदर्शनकारी मारे गए और 300 से अधिक घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में हिल्टन होटल पर हमला किया, नेपाली कांग्रेस मुख्यालय और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालयों में आगजनी की, जिसके कारण शहर में धुएं का गुबार छा गया। यति एयरलाइंस और बुद्धा एयर सहित कई घरेलू एयरलाइंस ने सुरक्षा कारणों से अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं।
सरकार की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाया गया
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। हालांकि इससे पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को हिंसक झड़पों के बाद सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लिया है।
हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ाई गई
नेपाल सेना को हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, और कम से कम पांच सेना हेलीकॉप्टरों ने मंत्रियों को उनके आधिकारिक आवासों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।
