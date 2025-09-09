नेपाल में मंत्रियों के घर फूंके जा रहे, पांच ने दिया इस्तीफा; PM ओली ने बुलाई मीटिंग

नेपाल में मंत्रियों के घरों को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक के गवर्नर के घर पर भी हमला हुआ है। काठमांडू समेत आसपास के शहरों में इस हिंसा के चलते कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बाद भी हिंसा थमी नहीं है। आज कई मंत्रियों के घरों और पीएम आवास तक भीड़ पहुंच गई है और तोड़फोड़ जारी है।

भारत के दो पड़ोसी देशों श्रीलंका और बांग्लादेश में बीते कुछ सालों में तख्तापलट हुए हैं। हालात ऐसे बने कि मौजूदा सत्ता बिना किसी चुनाव के ही बेदखल हो गई और अंतरिम सरकारों को कामकाज संभालना पड़ा। अब ऐसी ही स्थिति नेपाल में भी बनती दिख रही है। सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के विरोध के नाम पर सोमवार को भीषण आंदोलन और हिंसा देखने को मिली थी। काठमांडू समेत आसपास के शहरों में इस हिंसा के चलते कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बाद भी हिंसा थमी नहीं है। आज कई मंत्रियों के घरों और पीएम आवास तक भीड़ पहुंच गई है और तोड़फोड़ जारी है।

सोमवार को हुई हिंसा में 20 लोग मारे गए थे और नेपाली पुलिस पर फायरिंग का आरोप है। इससे गुस्सा और भड़का हुआ है। नेपाली युवाओं ने मंगलवार को कई नेताओं के घरों में आग लगा दी। अब तक होम मिनिस्टर, कृषि मंत्री समेत 5 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी का इस्तीफा हुआ है। इसके अलावा सोमवार को ही होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने पद छोड़ दिया था। लेकिन यह चर्चा भी जोरों पर है कि देश के पीएम ही नेपाल से निकल सकते हैं। हालांकि इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है। फिलहाल इस्तीफा देने वाले मंत्रियों ने पीएम ओली से भी पद छोड़ने की अपील की है।

क्यों शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने से हो रही तुलना बता दें कि बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ था, जब तत्कालीन पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर निकलना पड़ा था। फिलहाल वह भारत में ही किसी स्थान पर रह रही हैं। तब से अब तक बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। उनकी सरकार आने के बाद से कई ऐसे फैसले हुए हैं, जिन पर कट्टर इस्लामिकों की छाप देखी जा रही है। अब नेपाल में भी ऐसा ही उपद्रव मचा है। नेपाल के मामलों के जानकारों का कहना है कि केपी शर्मा ओली के खिलाफ बीते करीब एक साल से आंदोलन चल रहा है। उन पर इंडोनेशिया और मलयेशिया से अपने कारोबारी हितों के तहत डील करने का आरोप है। फिलहाल इस बात की चर्चा भी नेपाल में जोरों पर है कि क्या इस आंदोलन के पीछे कोई विदेशी हाथ है।