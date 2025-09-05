भारत की शिकायत लेकर जिनपिंग के पास गए थे नेपाली PM, मिला ऐसा जवाब कि शायद ही अब जाएं

लिपुलेख दर्रे को लेकर चीन के पास शिकायत लेकर पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को करारा झटका लगा। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने दो टूक कह दिया कि इस मामले को द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझाया जाए।

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले दिनों चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ समिट में लिपुलेख का मुद्दा उठाया था। ओली को उम्मीद थी कि भारत की शिकायत लेकर चीन के पास पहुंचे नेपाली पीएम को समर्थन मिलेगा, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा जवाब दे दिया, जिसके बाद ओली अब शायद ही दोबारा ऐसा कदम उठाएं। जिनपिंग ने ओली से साफ तौर पर कह दिया कि यह मामला नेपाल और भारत के बीच का है, ऐसे में वह इसमें दखल नहीं देंगे और भारत-नेपाल को ही इसे सुलझाना होगा। दरअसल, हाल ही में उत्तराखंड की सीमा पर स्थित लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत और चीन में व्यापार को लेकर सहमति बनी है, जिससे नेपाल नाराज है।

एससीओ समिट में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने दावा किया कि लिपुलेख नेपाल का इलाका है। यह पिछले दस सालों में पहली बार था, जब किसी नेपाल के नेता ने जिनपिंग के सामने ऐसा दावा किया हो। नेपाल के दूतावास ने बयान में कहा, ''लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच बनी सहमति का जिक्र करते हुए ओली ने कहा कि यह नेपाल का इलाका है। उन्होंने भारत-चीन में बनी सहमति का विरोध भी किया।''

'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने वह बात बताई जो ओली के साथ बैठक में जिनपिंग ने कही। चीनी राष्ट्रपति ने कहा, "लिपुलेख एक पारंपरिक सीमा दर्रा है, और इसके संचालन के लिए एक समझौता किया गया है। चीन नेपाल के दावे का सम्मान करता है, लेकिन चूंकि सीमा विवाद भारत और नेपाल के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है, इसलिए इसे दोनों पक्षों को सुलझाना होगा।" इस बयान के जरिए चीनी राष्ट्रपति ने बड़ी उम्मीद से भारत की शिकायत करने आए नेपाल के पीएम को जवाब दे दिया।

ओली यह मान रहे होंगे कि शायद जिनपिंग से कहने के बाद चीन भारत के साथ किए समझौते से पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पांच साल पहले नेपाल ने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें इन इलाकों को अपना बताया गया था। भारत ने नेपाल के दावों का हर बार कड़ा विरोध किया है। साल 2023 में भी नेपाल को इस मामले में चीन से झटका लगा था। तब उसने नेपाल के नए मैप को उसने स्वीकार नहीं किया था। इसे चीन द्वारा भारत के लिए मौन सपोर्ट की तरह देखा गया।