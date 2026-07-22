आखिरकार झुक गए नेपाली पीएम बालेन शाह, भारतीय दूत से मिलने को राजी; US को दिखाया था ठेंगा
नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह अपना ही नियम तोड़ इस हफ्ते भारत और चीन के राजदूतों से अलग-अलग मुलाकात करेंगे। 100 दिन पूरे होने पर लिया बड़ा कूटनीतिक फैसला, अमेरिकी दिग्गजों को कर दिया था मना।
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काठमांडू में तैनात विदेशी राजदूतों से 'वन-ऑन-वन' यानी अकेले में मुलाकात न करने का अपना ही नियम तोड़ने का फैसला किया है। पीएम शाह इस हफ्ते भारत और चीन के राजदूतों के साथ अलग-अलग अहम बैठक करने वाले हैं। नेपाल सरकार के 100 दिन पूरे होने के ठीक बाद यह बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया जा रहा है।
एक ही दिन भारत और चीन के राजदूतों से मुलाकात
नेपाल के विदेश मंत्रालय के समन्वय से यह बैठकें इसी हफ्ते होने की उम्मीद है। तय कार्यक्रम के अनुसार, पीएम शाह एक ही दिन भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीनी राजदूत झांग माओमिंग से अलग-अलग मुलाकात करेंगे। एक ही दिन दोनों देशों के दूतों से मिलने का मकसद यह साफ संदेश देना है कि नेपाल के लिए नई दिल्ली और बीजिंग दोनों का ही समान महत्व है।
आखिर क्यों तोड़ा अपना नियम?
27 मार्च को पदभार ग्रहण करने के बाद से पीएम शाह ने पुरानी कूटनीतिक परंपराओं से हटकर विदेशी दूतों से व्यक्तिगत रूप से मिलने से साफ इनकार कर दिया था। व्यक्तिगत बैठकों की जगह, उन्होंने 9 अप्रैल और 26 मई को सभी राजदूतों के साथ 'जॉइंट मीटिंग' की थी। नेपाली राजनयिकों और विदेश नीति के जानकारों ने इसकी काफी तारीफ करते हुए इसे कूटनीति का अधिक पारदर्शी तरीका बताया था।
पीएम के एक करीबी सहयोगी के मुताबिक, "प्रधानमंत्री ने पिछले दो हफ्तों में घरेलू हितधारकों (व्यापारियों, ठेकेदारों और उद्योगपतियों) से मिलना शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए अब यह तय हुआ है कि उन्हें विदेशी राजनयिकों से भी बातचीत करनी चाहिए। नेपाल की विदेश नीति की प्राथमिकताओं को देखते हुए भारत और चीन से इसकी शुरुआत करना बेहद स्वाभाविक है।"
अमेरिकी राजनयिकों को मिलने से कर दिया था मना
इससे पहले, पीएम बालेन्द्र शाह ने नेपाल दौरे पर आए वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिकों से भी मुलाकात का अनुरोध ठुकरा दिया था। अमेरिकी दूतावास की तरफ से दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री समीर पॉल कपूर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर से मुलाकात की मांग की गई थी, जिसे शाह ने मना कर दिया था। इसके अलावा, अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी (पब्लिक डिप्लोमेसी) सारा बी. रोजर्स को भी अपने नेपाल दौरे पर पीएम से मिलने का समय नहीं मिल सका था।
अतीत में सिर्फ एक अपवाद
विदेशी मेहमानों से व्यक्तिगत तौर पर न मिलने के अपने नियम में पीएम शाह ने अब तक सिर्फ एक अपवाद रखा था। उन्होंने 6 जुलाई से शुरू हुए नेपाल के तीन दिवसीय दौरे पर आए एशियाई विकास बैंक (ADB) के अध्यक्ष मासातो कांडा से मुलाकात की थी।
गौरतलब है कि नेपाल में पुरानी परंपरा यह रही है कि नए चुने गए प्रधानमंत्री पद संभालने के कुछ ही दिनों के भीतर विदेशी राजदूतों से उनके आधिकारिक आवास या पीएमओ में व्यक्तिगत तौर पर मिलते रहे हैं। लेकिन बालेन्द्र शाह ने अपने शुरुआती 100 दिनों तक इस परंपरा से दूरी बनाए रखी थी।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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