नेपाल के पीएम बालेन शाह के तेवर पड़े ठंडे; पहले किया था मना, अब खुद भारतीय विदेश सचिव से मिले
विक्रम मिसरी ने गुरुवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से मुलाकात की और द्विपक्षीय हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। विदेश सचिव मिसरी की नेपाल यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री शाह की आगामी भारत यात्रा पर चर्चा करना है।
नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह ने शुरुआत में भारत के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए, लेकिन अब वे घुटने के बल आ गए हैं। छह महीने भी नहीं बीते, जब बालेन शाह ने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने यूटर्न लिया है। शाह ने अपने भारत दौरे से पहले विक्रम मिसरी से मुलाकात की है। बालेन शाह इसी महीने भारत के दौरे पर आने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
विक्रम मिसरी ने गुरुवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से मुलाकात की और द्विपक्षीय हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। विदेश सचिव मिसरी की नेपाल यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री शाह की आगामी भारत यात्रा पर चर्चा करना है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शाह से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं। दूतावास ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''बैठक में विभिन्न द्विपक्षीय पहल को लागू करने और भारत-नेपाल सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इसमें आगामी उच्चस्तरीय यात्रा के संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा की गई।''
PM ने भारत सरकार का आभार जताया
नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, 'सिंह दरबार' में हुई बैठक में मिसरी ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री शाह की आगामी यात्रा को सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां कर रहा है। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री शाह ने विनाशकारी रसुवा-भोटेकोशी बाढ़ के बाद सबसे पहले राहत सामग्री उपलब्ध कराने और बचाव दल भेजकर सहायता करने के लिए भारत सरकार का आभार जताया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने आपदा के समय फोन करके एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार जताया।
मिसरी ने बालेन शाह को क्या बताया
मिसरी ने प्रधानमंत्री को बताया कि ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार एवं पारगमन और नागरिक उड्डयन के क्षेत्रों में नेपाल और भारत के द्विपक्षीय तंत्रों की नियमित बैठकें सफलतापूर्वक हो रही हैं। इससे पहले मिसरी ने विदेश मंत्री शिशिर खनाल और वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले से शिष्टाचार भेंट की। बुधवार को उन्होंने नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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