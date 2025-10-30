मोंथा चक्रवात की एंट्री से नेपाल में अलर्ट, कोशी से लेकर बागमती तक बाढ़ की चेतावनी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Nepal on alert as Cyclone Montha is bringing heavy rain Know Latest Update
संक्षेप: चक्रवात 'मोंथा' अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ते हुए एक कम दबाव क्षेत्र में बदल गया है। इसके बावजूद पड़ोसी देश नेपाल में भारी बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते अधिकारियों ने तीन प्रांतों के 26 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है।

Thu, 30 Oct 2025 02:30 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
Cyclone Montha: चक्रवात 'मोंथा' अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ते हुए एक 'कम दबाव क्षेत्र' में बदल गया है। इसके बावजूद पड़ोसी देश नेपाल में भारी बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते अधिकारियों ने तीन प्रांतों के 26 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकारियों ने कई नदियों में जल स्तर बढ़ने और संभावित बाढ़ की चेतावनी भी जारी की है। जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, कोशी, मधेश और बागमती प्रांतों में नदियों का जल प्रवाह तेज होने की आशंका है। सूत्रों के अनुसार, चक्रवात का असर शनिवार तक बरकरार रह सकता है, इसलिए नदी तटों के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

विभाग ने तापलेजंग, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, तेहराथुम, पंचथर, ओखलढुंगा, खोतांग, भोजपुर, धनकुटा, इलम, झापा, मोरंग, सुनसारी, उदयपुर, परसा, बारा, रौतहट, सरलाही, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सप्तारी, सिंधुली, रामेछाप, कावरेपालनचोक, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी (पूर्व और पश्चिम), रूपनदेही तथा कपिलवस्तु जिलों से गुजरने वाली नदियों में बाढ़ के खतरे की पहचान की है।

जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी चेतावनी में यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार बारिश से अचानक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बागमती, मधेश और कोशी प्रांतों में छोटी-बड़ी नदियों का जल स्तर अचानक उफान मार सकता है, जिससे सप्तकोशी, तमोर, अरुण, दूधकोशी, तमाकोशी, सुनकोशी, कंकई, कमला, बागमती और राप्ती जैसी प्रमुख नदियों में बाढ़ का संकट पैदा हो सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि चक्रवात का प्रभाव कम से कम तीन दिनों तक जारी रहने की संभावना है।

बताते चलें कि चक्रवात मोंथा ने भारत के कई हिस्सों में भी झमाझम बारिश बरसाई है, जिसके कारण स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, रेल और सड़क यातायात ठप हो गया है, तथा तटीय इलाकों में असुरक्षित आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठा था और गुरुवार से नेपाल को प्रभावित कर रहा है, जबकि मंगलवार रात को यह भारत के आंध्र प्रदेश में टकराया था। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) ने भी अचानक बाढ़, भूस्खलन और अन्य खतरों को लेकर सलाह जारी की है।

एनडीआरआरएमए की सलाह में कहा गया है कि अनावश्यक यात्रा से बचें। बाढ़ प्रभावित होने वाली बस्तियों के निवासियों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों की पहचान करनी चाहिए तथा दूसरों को भी सूचित करना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। नदी किनारे बसे लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए और किसी भी खतरे की आहट पर तुरंत स्थानांतरित हो जाना चाहिए। धान या अन्य फसलों की कटाई फिलहाल न करें; यदि पहले ही काट ली गई हैं, तो उन्हें तुरंत घर के अंदर समेट लें।

गौरतलब है कि बुधवार को नेपाली सुरक्षा बलों ने भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के बीच मनांग के ऊंचाई वाले क्षेत्रों से 1,500 से अधिक फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। नेपाल सेना के अनुसार, तिलिचो झील (4,919 मीटर) की ओर ट्रेकिंग कर रहे सैकड़ों पर्यटकों को बर्फबारी से रास्ते अवरुद्ध होने और स्थिति असुरक्षित होने के कारण बेस कैंप वापस लौटना पड़ा।

देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर।
