सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री, कुछ देर में होने वाली है शपथ

नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री का नाम तय हो गया है। नेपाल में संसद भंग कर दी गई है। सुशीला कार्की नई अंतरिम पीएम के रूप में शपथ लेंगी। गौरतलब है कि सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं।

Fri, 12 Sep 2025 07:34 PM
नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री का नाम तय हो गया है। नेपाल में संसद भंग कर दी गई है। सुशीला कार्की नई अंतरिम पीएम के रूप में शपथ लेंगी। गौरतलब है कि सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। जेन जी के आंदोलन के समय से ही अनुमान लगाए जा रहे थे कि सुशीला कार्की को नेपाल की कार्यवाहक सरकार का प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है। बता दें कि यह पहला मौका होगा जब नेपाल में कोई महिला प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगी।

इससे पहले जानकारी के मुताबिक नेपाल को सियासी गतिरोध से बाहर निकालने के लिए दिन भर विचार-विमर्श होता रहा। इसके लिए राष्ट्रपति विभिन्न राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ परामर्श करते रहे। दिन में नई सरकार बनाने के लिए दो विकल्पों पर विचार हुआ था। इसमें संसद भंग करना या उसे बरकरार रखने पर बात हुई थी। वहीं, आंदोलनकारी समूह संवैधानिक ढांचे के भीतर समाधान खोजने पर सहमत हो गया था।

