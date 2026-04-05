ईरान युद्ध से बेहाल हुआ नेपाल, पेट्रोल-डीजल संकट के चलते हफ्ते में 2 दिन छुट्टी
नेपाली सरकार ने सरकारी कार्यालयों के लिए दो दिवसीय साप्ताहिक अवकाश लागू करने का फैसला किया है। सरकारी अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों की कमी के मद्देनजर अब सरकारी दफ्तर शनिवार और रविवार, दोनों दिन बंद रहेंगे।
मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान युद्ध के कारण कई देशों में ईंधन संकट उत्पन्न हो गए हैं। इस संकट से निपटने के लिए सभी देश अलग-अलग उपाय कर रहे हैं। इस बीच नेपाली सरकार ने सरकारी कार्यालयों के लिए दो दिवसीय साप्ताहिक अवकाश लागू करने का फैसला किया है। सरकारी अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों की कमी के मद्देनजर अब सरकारी दफ्तर शनिवार और रविवार, दोनों दिन बंद रहेंगे। पहले केवल शनिवार को साप्ताहिक छुट्टी होती थी। नए व्यवस्था के तहत कार्यालयों का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब सरकारी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे, जबकि पहले सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय था। इससे कार्य दिवसों में कमी की भरपाई की जाएगी।
सरकारी प्रवक्ता सस्मिता पोखरेल ने कहा कि पेट्रोलियम आपूर्ति में व्यवधान के कारण उत्पन्न असुविधाजनक स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नई व्यवस्था सोमवार से लागू हो जाएगी। प्रवक्ता ने आगे बताया कि सरकारी कार्यालयों के अलावा शैक्षणिक संस्थान भी शनिवार और रविवार दोनों दिन बंद रहेंगे। हालांकि, कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर सरकारी कार्यालयों के लिए नया कार्य समय लागू होगा।
इससे पहले नेपाल ने मंगलवार की आधी रात के बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन ईंधन (ATF) की कीमतों में भारी वृद्धि कर दी थी। सरकारी स्वामित्व वाली नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन (NOC) ने काठमांडू से 84.7 प्रतिशत, पोखरा से 116.2 प्रतिशत और भैरहवा से 117.4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की घोषणा की। एनओसी ने कहा कि भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और आपूर्ति में और व्यवधान से बचने के लिए यह कदम आवश्यक था।
गौरतलब है कि ईरान युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों और आपूर्ति में आई अस्थिरता के कारण नेपाल जैसे देशों पर इसका असर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार का यह फैसला ईंधन की बचत और संकट की स्थिति में सुचारू संचालन बनाए रखने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।