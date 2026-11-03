नेपाल में बड़ा हादसा, लैंडिंग के समय आपस में टकरा गए 2 हेलीकॉप्टर; एक की मौत
प्रत्यक्षदर्शी अधिकारियों ने बताया कि फिशटेल एयर के एक यात्री की मौत हो गई है। पायलट को भी चोटें आई हैं। अधिकारियों ने कहा कि वे फिलहाल जानकारी जुटा रहे हैं।
नेपाल के माउंट एवरेस्ट क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। अधिकारियों के मुताबिक, फेरिचे में लैंडिंग के दौरान दो हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस दर्दनाक हादसे में एक यात्री की मौत हो गई।
हादसा नेपाल के सोलुखुम्बू जिले के बर्फीले इलाके में हुआ। पुलिस ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि एवरेस्ट क्षेत्र में लैंडिंग की कोशिश के दौरान दो छोटे हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर क्रैश हो गए। हादसे में एक विदेशी नागरिक की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य शख्स घायल भी हुआ है। सोलुखुम्बू जिला पुलिस के प्रभारी नवीन राजा बुढाथोकी ने बताया, “एक विदेशी नागरिक की मौके पर ही मौत हो गई है और एक घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है।”
वीडियो में दिखा खौफनाक नजारा
सोशल मीडिया पर हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह कुछ लोग हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक वहां 2 हेलीकॉप्टर आ गए और दोनों आपस में टकरा गए। टकराते ही दोनों हेलीकॉप्टरों के परखच्चे उड़ गए और वे जमीन पर गिर पड़े। इससे आस-पास खड़े लोगों में अफरा-तफरी मच जाती है।
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस के मुताबिक हादसा थे हुआ जब दोनों छोटे हेलीकॉप्टर एक साथ लैंड करने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि पड़ोसी देश नेपाल में पर्यटकों, पर्वतारोहियों और लॉजिस्टिक्स को पहुंचाने के साथ-साथ इमरजेंसी के दौरान भी छोटे हेलीकॉप्टरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि नेपाल की भौगोलिक परिस्थितियों और खराब मौसम में इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाना चुनौतीपूर्ण होता है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें