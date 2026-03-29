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नेपाल सरकार का बड़ा ऐलान, Gen-Z आंदोलन में मारे गए 27 छात्रों के परिवार को सरकारी नौकरी

Mar 29, 2026 04:30 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने 8 सितंबर 2025 को हुए जेन जी विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए 27 छात्रों के परिवारों को सरकारी नौकरियां देने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया और तत्काल लागू कर दिया गया।

नेपाल सरकार का बड़ा ऐलान, Gen-Z आंदोलन में मारे गए 27 छात्रों के परिवार को सरकारी नौकरी

नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह (बालेन) ने 8 सितंबर 2025 को हुए 'जेन जी' विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए 27 छात्रों के परिवारों को सरकारी नौकरियां देने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया और तत्काल लागू कर दिया गया। ऊर्जा मंत्रालय के अधीनस्थ नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) ने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। नोटिस में मृत छात्रों के पात्र परिजनों की सूची और भर्ती प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है।

प्राधिकरण के अनुसार, 27 छात्रों में से प्रत्येक के एक निकटतम परिवार के सदस्य को उनके गृह जिले के भीतर बिजली विभाग में रोजगार की पेशकश की जाएगी। नियुक्तियां उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता और कौशल के आधार पर की जाएंगी। प्राधिकरण ने मारे गए छात्रों तथा उनके चयनित परिवार सदस्यों के नाम भी सार्वजनिक कर दिए हैं। मृतकों के परिवारों से अपील की गई है कि वे मृतक से अपने रिश्ते की पुष्टि करें और नोटिस जारी होने के 35 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लें।

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बताया जाता है कि 8 सितंबर 2025 को प्रदर्शनों के दौरान पुलिस फायरिंग में पहले दिन ही 19 छात्रों की मौत हो गई थी, जबकि 8 अन्य घायल छात्र अगले दिन अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिए। कुल मिलाकर इन प्रदर्शनों में कम से कम 77 लोगों की जान गई थी। गौरतलब है कि यह प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी घोषणापत्र में विरोध प्रदर्शनों में 'शहीद' हुए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था।

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बता दें कि सितंबर 2025 में सोशल मीडिया पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के विरोध में शुरू हुए ये प्रदर्शन जल्द ही आर्थिक कठिनाइयों, भ्रष्टाचार और खराब शासन के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन में बदल गए। पहले दिन पुलिस कार्रवाई में युवा प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद दूसरे दिन हिंसा और बढ़ गई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन समेत कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इस अशांति के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी।

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इसके बाद हुए अंतरिम व्यवस्था के पश्चात मार्च 2026 में देश में आम चुनाव हुए, जिसमें शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने भारी बहुमत हासिल किया और बलेंद्र शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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