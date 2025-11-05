Hindustan Hindi News
नेपाल में अजीब मेला, नदी में नहाकर उतारा जाता है भूत; जानें भूतिया परंपराएं

संक्षेप: नेपाल में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर कमला नदी के किनारों पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 'भूत मेला' का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस मेले में हजारों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जो विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए दूर-दूर से आए थे।

Wed, 5 Nov 2025 07:32 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
आप अपने जीवन में कई प्रकार के मेले देखे होंगे, जहां लोगों की जबरदस्त भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन आज हम आपको एक अनोखे मेले की कहानी सुनाएंगे, जहां न केवल इंसान आते हैं, बल्कि भूत-प्रेत भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस मेले में पुलिस और प्रशासन के अलावा बाहरी लोग भी शामिल होते हैं। यह मेला साल में केवल एक बार आयोजित होता है। दरअसल, नेपाल में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर कमला नदी के किनारों पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 'भूत मेला' का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस मेले में हजारों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जो विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए दूर-दूर से आए थे।

मान्यता है कि नदी में स्नान करने से बुरी आत्माओं का भय दूर होता है, जो इस उत्सव का मुख्य आकर्षण है। ओझा (झाड़-फूंक करने वाले) पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को कमला नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने से न केवल बुरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सारे दुख-ताप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन ओझा पूर्वज आत्माओं व देवी-देवताओं की आराधना करते हैं, यही कारण है कि इस मेले को 'भूत मेला' के नाम से जाना जाता है।

धनुषा और सिराहा जिलों के बीच बहने वाली इस नदी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। इस दौरान धार्मिक भजनों की धुन पर 'मदल', झांझ, ढोल और पिपही जैसे वाद्यों की ताल पर भक्तगण अपने शरीर को नचाते और सिर घुमाते नजर आए। मान्यता है कि ये सभी कलाकार अपनी तांत्रिक शिक्षा पूर्ण कर चुके होते हैं और कमला नदी में स्नान के बाद ही वे पूर्ण रूप से अनुष्ठान करने के योग्य हो जाते हैं। बताया जाता है कि कई बार इसे कलाकारों के लिए एक प्रकार की दीक्षा समारोह माना जाता है, जहां वे दावा करते हैं कि उन्हें भूत-प्रेतों से बातचीत करने और समस्याओं का निवारण करने की दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं।

इस वार्षिक मेले में नेपाल के सप्तरी, महोत्तरी व उदयपुर जिलों के अलावा भारत के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और जयनगर जैसे क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बताया गया कि स्नान के बाद भक्त नदी के शुद्ध जल को घर ले जाते हैं, क्योंकि विश्वास है कि इसे घर में छिड़कने से वातावरण पवित्र हो जाता है। सामान्य धारणा है कि कार्तिक पूर्णिमा पर इस नदी में स्नान से कष्ट, कलह और पापों से मुक्ति मिलती है। नए ओझा भी इस स्नान के लिए आते हैं, यह मानते हुए कि इससे उनकी साधना में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। मूल धामी द्वारा मंत्रों की सिद्धि के बाद ही धामी बनने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है।

गौरतलब है कि मिथिला के प्राचीन क्षेत्र मिथिलांचल में सदियों से तंत्र-मंत्र की गहरी आस्था बनी हुई है। स्थानीय भाषा में 'धमीझकरी' कहे जाने वाले एक नए प्रशिक्षु, जो पीली धोती-साड़ी धारण किए हुए हैं, हाथ में प्रज्वलित अग्नि और बेंत लिए मिट्टी के घड़े को घुमाते हुए जोर-जोर से जयकारे लगाते हैं। वे बताते हैं कि वे अपने आह्वानित देवता को सिद्ध करने हेतु गंगा स्नान (कमला नदी को प्रतीकात्मक रूप से गंगा मानकर) के लिए उपस्थित हैं।

