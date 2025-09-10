काठमांडू में मंगलवार को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आग लगा दिए जाने के बाद नेपाल सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों के मुख्यालय सिंह दरबार में प्रदर्शनकारी जश्न मनाते हुए। तस्वीर- एपी/पीटीआई

Nepal Samachar: नेपाल मंगलवार को गहरे राजनीतिक संकट में डूब गया जब प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। यह कदम राजधानी काठमांडू समेत देशभर में फैले Gen Z-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बीच आया, जो सोशल मीडिया प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए थे। बांग्लादेश की तरह विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया। संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय समेत सरकारी भवनों को निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, पीएम ओली और पूर्व प्रधानमंत्रियों के निजी घरों में आग लगाई गई। इस दौरान दर्जनों लोग घायल हुए, वाहन, स्कूल और मंत्रियों के घर जलाए गए। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया। इस आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार आरोपों के खिलाफ हुई। Gen Z युवाओं की अगुवाई में यह आंदोलन तेजी से पूरे देश में फैल गया। पूर्व प्रधानमंत्रियों शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल के घर भी आगजनी का शिकार हुए। नेपाल की सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने प्रदर्शनकारियों से संयम और संवाद का आह्वान किया है। सेना ने कहा कि वह देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और नागरिकों की जान-माल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर हिंसा जारी रही तो सभी सुरक्षा तंत्र सक्रिय किए जाएंगे। आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली जुलाई 2024 से चौथी बार प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा, “मैंने यह निर्णय समस्या का समाधान करने और इसे संविधान के अनुसार राजनीतिक रूप से सुलझाने में मदद करने के लिए लिया है।”

10 Sept 2025, 06:31:51 AM IST Nepal Gen Z Protest Live Updates: नेपाल की हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता Nepal Gen Z Protest Live Updates: संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में जेन-जी नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के दौरान हुई दुखद मौतों और बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उसने सभी पक्षों से संयम बरतने और संवाद के रास्ते समाधान खोजने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि वह बढ़ते तनाव से गहरी पीड़ा महसूस कर रहा है।

10 Sept 2025, 06:30:13 AM IST Nepal Protest Live Updates: नेपाल की सेना की अपील, संवाद के जरिए संकट सुलझाएं Nepal Protest Live Updates: नेपाल की सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने मंगलवार को संयुक्त बयान जारी कर प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने का आग्रह किया। साथ ही संकट का समाधान संवाद के माध्यम से खोजने की अपील की। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। अब हम सभी से आग्रह करते हैं कि संयम बरतें और जीवन तथा संपत्ति की और हानि न होने दें। सभी पक्षों से राजनीतिक वार्ता के जरिए शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आह्वान करते हुए कहा कि स्थिरता और क़ानून-व्यवस्था बहाल करने का एकमात्र रास्ता संवाद ही है। Nepal%20Protest%20Live%20Updates:%20नेपाल%20की%20सेना%20और%20अन्य%20सुरक्षा%20एजेंसियों%20के%20प्रमुखों%20ने%20मंगलवार%20को%20संयुक्त%20बयान%20जारी%20कर%20प्रदर्शनकारियों%20से%20संयम%20बरतने%20का...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/international/nepal-gen-z-protest-live-updates-nepal-army-k-p-sharma-oli-new-pm-nepal-hindi-news-live-blog-201757464593474.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__haAWi>

10 Sept 2025, 06:27:54 AM IST Nepal Protest Live Updates: भारत ने हवाई, रेल और बस सेवाएं रोकीं Nepal Protest Live Updates: प्रदर्शनों के कारण एयर इंडिया, इंडिगो और नेपाल एयरलाइंस ने दिल्ली से काठमांडू के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। बिहार के मधुबनी से नेपाल के लिए रेल सेवा और भारत-नेपाल मैत्री बस का परिचालन भी रोक दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से नेपाल की यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके अलावा यूपी में सात जिलों से सटी सीमाओं पर कड़ी निगरानी की जा रही है। Nepal%20Protest%20Live%20Updates:%20प्रदर्शनों%20के%20कारण%20एयर%20इंडिया,%20इंडिगो%20और%20नेपाल%20एयरलाइंस%20ने%20दिल्ली%20से%20काठमांडू%20के%20लिए%20उड़ानें%20रद्द%20कर%20दी%20हैं।%20बिहार...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/international/nepal-gen-z-protest-live-updates-nepal-army-k-p-sharma-oli-new-pm-nepal-hindi-news-live-blog-201757464593474.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__haAWi>