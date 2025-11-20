नेपाल में एक बार फिर बवाल, सड़क पर उतरे Gen-Z; लग गया कर्फ्यू
संक्षेप: Nepal Crisis: भारत से सटे नेपाल के बारा जिले के कुछ इलाकों में जेन-जी युवाओं और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन-यूएमएल के कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया।
भारत से सटे नेपाल के बारा जिले के कुछ इलाकों में ‘जेन-जी’ युवाओं और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन-यूएमएल के कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद बुधवार को कर्फ्यू लगा दिया गया। बारा जिला प्रशासन ने बताया कि सिमरा हवाई अड्डे के 500 मीटर के दायरे में दोपहर 12:30 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दरअसल, सैकड़ों ‘जेन-जी’ युवा वहां नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) यानी सीपीएन-यूएमएल के खिलाफ नारे लगाते हुए जमा हो गए थे।
बताया जा रहा है कि गुरुवार को भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। सुबह से ही सिमरा की सड़कों पर लोग जमा होने लगे और पुलिस के साथ उनकी झड़पें शुरू हो गईं। इस घटना के बाद प्रशासन ने स्थिति को काबू में करने के लिए दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। सहायक मुख्य जिला अधिकारी छविराम सुबेदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को फोन पर बताया कि पुलिस के साथ झड़प होने के बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी, इसलिए फिर से कर्फ्यू लगाना पड़ा।
क्या है पूरा मामला
पुलिस के अनुसार, झड़प तब शुरू हुई जब बुद्ध एयर का एक विमान सीपीएन-यूएमएल के महासचिव शंकर पोखरेल और पार्टी के युवा नेता महेश बस्नेत को लेकर काठमांडू से सिमरा के लिए उड़ान भरने वाला था। दोनों नेताओं को वहां सरकार-विरोधी रैली को संबोधित करना था।
जैसे ही उनके सिमरा आने की खबर फैली, जेन-जी प्रदर्शनकारी मौके पर पहुंच गए और उनका विरोध करने लगे। विरोध प्रदर्शन के बीच मौजूद स्थानीय सीपीएन-यूएमएल कार्यकर्ताओं से उनकी भिड़ंत हो गई। और देखते ही देखते मामला गंभीर हो गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला और सबको वहां से हटाया।
बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद बुद्ध एयरलाइंस ने काठमांडू से सिमरा की सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी। गौरतलब है कि सीपीएन-यूएमएल पूरे नेपाल में विरोध प्रदर्शन कर रही है और 12 सितंबर को भंग की गई प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल करने की मांग कर रही है। बता दें कि जेन-जी आंदोलन के कारण ही नेपाल में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
