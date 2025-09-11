Nepal Gen Z group demands Dissolve parliament and amendment of constitution संसद करो भंग, संविधान में संशोधन की मांग और नेताओं को चेतावनी; नेपाल के Gen Z चाहते क्या हैं?, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Nepal Gen Z group demands Dissolve parliament and amendment of constitution

संसद करो भंग, संविधान में संशोधन की मांग और नेताओं को चेतावनी; नेपाल के Gen Z चाहते क्या हैं?

सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे 'जेन-जी' समूह ने मांग की है कि संसद को भंग किया जाए और लोगों की इच्छाओं को दर्शाने के लिए संविधान में संशोधन हो। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से नागरिक आंदोलन है, इसमें राजनीति की कोशिश न की जाए।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, काठमांडूThu, 11 Sep 2025 07:51 PM
नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद भड़के जेन जी ने सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्ता से हटने के लिए मजबूर कर दिया। देश में चल रही हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अंतरिम सरकार के गठन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे 'जेन-जी' समूह ने मांग की है कि संसद को भंग किया जाए और लोगों की इच्छाओं को दर्शाने के लिए संविधान में संशोधन हो।

पत्रकारों से बातचीत में जेन जी समूह ने सहयोग और बातचीत के जरिए समाधान खोजने की जरूरत पर जोर दिया। समूह के प्रतिनिधियों दिवाकर दंगल, अमित बनिया और जुनल दंगल ने अपनी बात रखी। उन्होंने पुराने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी कि वे उनके आंदोलन का अपने निहित स्वार्थों के लिए उपयोग न करें। एक कार्यकर्ता ने कहा कि यह पूरी तरह से नागरिक आंदोलन है, इसमें राजनीति की कोशिश न की जाए। दंगल ने कहा कि हमारी चुनौती राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता और आत्म-सम्मान की रक्षा करना है। सभी नेपालियों को इस कठिन समय में जनता के कल्याण और हितों के लिए एकजुट होना चाहिए।

एक अन्य कार्यकर्ता ने कहा कि संसद को भंग कर देना चाहिए और लोगों की भावनाओं के अनुरूप संविधान में संशोधन करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका संविधान को खत्म करने का इरादा नहीं है, लेकिन लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बड़े संशोधन जरूरी हैं। एक कार्यकर्ता ने कहा कि उनका देश का नेतृत्व संभालने का इरादा नहीं है, बल्कि वे केवल प्रहरी की भूमिका निभाना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि प्रहरी बने रहेंगे।

वहीं, कुछ कार्यकर्ताओं ने नए प्रधानमंत्री के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का समर्थन किया, जबकि अन्य ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व सीईओ कुलमन घीसिंग का नाम आगे बढ़ाया। इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को हुए हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय के अनुसार, देश भर के अस्पतालों में 1338 लोग भर्ती हैं, जबकि 949 को छुट्टी दी जा चुकी है। बता दें कि नेपाल में राजनीतिक संकट तब शुरू हुआ, जब मंगलवार को भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच ओली ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद नेपाल की सेना ने कानून-व्यवस्था संभाल ली।

एजेंसी इनपुट के साथ

Nepal Crisis Nepal

