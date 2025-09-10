भारत के खिलाफ खूब जहर उगलते हैं जेन Z के चहेते बालेंद्र शाह, 'सीता मां' को लेकर किया था विरोध

नेपाली Gen Z आंदोलन के चहेते बालेंद्र शाह भारत के खिलाफ 'ग्रेटर नेपाल' और 'सीता मां' से जुड़े विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में हैं। उनके नेतृत्व में युवा सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन भारत-नेपाल संबंधों पर सवाल उठ रहे हैं।

भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ जनरेशन Z (Gen Z) के युवाओं द्वारा शुरू किया गया आंदोलन तेजी से तख्तापलट की शक्ल ले चुका है। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद देश की सत्ता की दौड़ में एक नाम जोर-शोर से गूंज रहा है। यह नाम है काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का जिन्हें प्यार से 'बालेन' कहा जाता है। 35 वर्षीय यह युवा नेता कभी रैपर था लेकिन अब नेपाली युवाओं का चहेता बन चुका है। हालांकि उनकी लोकप्रियता के पीछे एक विवादास्पद इतिहास भी छिपा है जिसमें उनकी भारत विरोधी हरकतें भी शामिल हैं।

कौन हैं बालेंद्र शाह? 1990 में काठमांडू में जन्मे बालेन पेशे से इंजीनियर हैं। उन्होंने नेपाल में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर भारत के कर्नाटक स्थित विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। राजनीति में आने से पहले वे नेपाल के अंडरग्राउंड हिप-हॉप सीन का हिस्सा थे और अपने रैप गीतों के जरिए भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता पर चोट करते रहे। उनके गाने, जैसे 'फाइट द पावर' और 'नेपाल्स हार्ड लाइफ' पर आधारित ट्रैक्स, युवाओं की समस्याओं – बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता को उजागर करते थे। सोशल मीडिया पर 'बालेन इफेक्ट' नाम से वायरल हुए वीडियो ने उन्हें 2022 के स्थानीय चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काठमांडू का मेयर बनाया।

2022 के चुनाव में उन्होंने पारंपरिक दलों को करारी शिकस्त दी और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे पर फोकस किया। 2022 में वे बतौर निर्दलीय उम्मीदवार काठमांडू के 15वें मेयर चुने गए। उन्होंने 61 हजार से अधिक वोट पाकर बड़े-बड़े दलों के प्रत्याशियों को हराया और बिना पार्टी समर्थन के मेयर बनने वाले पहले शख्स बने। उनकी पत्नी का नाम सबीना काफ्ले है। इतना ही नहीं, टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 में दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। फरवरी 2024 में उन्होंने अमेरिकी राजदूत से मुलाकात की, जिसे कुछ लोग विदेशी हस्तक्षेप से जोड़ते हैं।

भारत के खिलाफ उगल चुके हैं जहर: ग्रेटर नेपाल का सपना बालेंद्र शाह की लोकप्रियता भारत के लिए चिंता का विषय हो सकती है, क्योंकि वे 'ग्रेटर नेपाल' के समर्थक माने जाते हैं। यह एक विवादास्पद विचारधारा है, जो 1816 के सुगौली संधि से पहले गोरखा साम्राज्य के विस्तार पर आधारित है। उनके अनुसार, नेपाल का मूल क्षेत्र आज के भारत के उत्तराखंड (कुमाऊं-गढ़वाल), हिमाचल प्रदेश (शिमला डिवीजन, बिलासपुर सहित दक्षिणी हिस्से) और सिक्किम तक फैला था। जून 2023 में, जब भारतीय संसद में 'अखंड भारत' का नक्शा दिखाया गया, तो शाह ने अपने मेयर कार्यालय में 'ग्रेटर नेपाल' का नक्शा लगाया। इसमें भारत के इन क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। शाह ने कई मौकों पर भारत को 'हस्तक्षेपकारी' बताया।

मां सीता को लेकर किया था विरोध 2023 में ही उन्होंने फिल्म 'आदिपुरुष' में एक डायलॉग को लेकर काठमांडू में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। फिल्म में कहा गया था कि “सीता मां भारत की बेटी हैं,” जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। जब नेपाल के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बैन हटाया, तो उन्होंने नेपाल सरकार और अदालत को 'भारत के प्रभाव' में होने का आरोप लगाया। उनके समर्थक इन्हें 'राष्ट्रवादी' कहते हैं, लेकिन भारत में इसे 'क्षेत्रीय विस्तारवाद' माना जाता है।

शाह का सबसे विवादास्पद विरोध 'सीता मां' से ही जुड़ा है। रामायण में जनकपुर (नेपाल) को सीता का जन्मस्थान माना जाता है, जो हिंदू संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। 2023 में, जब भारत में जनकपुर से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, तो शाह ने इसे 'भारतीय सांस्कृतिक विस्तार' बताते हुए विरोध किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि नेपाल की धरोहर को भारत 'अपनाने' की कोशिश कर रहा है। कुछ ने इसे 'सीता मां' की नेपाली पहचान को चुनौती देने वाला बताया। यह विरोध नेपाल के हिंदू-बहुल समाज में विवाद पैदा कर गया। पशुपतिनाथ मंदिर पर हालिया हमले के बाद, शाह की चुप्पी ने सवाल खड़े किए। क्या वे हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक हैं? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि शाह नेवारी बौद्ध परिवार से हैं, लेकिन मैथिल मूल के कारण वे हिंदू संस्कृति से जुड़े हैं। फिर भी, उनके बयान भारत-विरोधी लगते हैं।

ओली के आलोचक और स्वतंत्र छवि बालेंद्र शाह लंबे समय से ओली के आलोचक रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर ओली को “भ्रष्ट” तक कहा। हालांकि, मौजूदा GenZ आंदोलन के दौरान उन्होंने साफ कहा कि चूंकि उनकी उम्र 28 वर्ष से अधिक है, इसलिए वे इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेंगे। शाह ने युवाओं से खुद आगे आने और आंदोलन को दिशा देने की अपील की। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद शाह ने मंगलवार को फेसबुक पर एक संदेश जारी कर प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने लिखा, “सरकार के इस्तीफे की मांग पूरी हो चुकी है। अब सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बंद करना चाहिए। देश की संपत्ति का नुकसान दरअसल हमारी अपनी संपत्ति का नुकसान है। अब जरूरी है कि हम संयमित होकर आगे बढ़ें।”

नेपाल में Gen Z आंदोलन नेपाल में यह आंदोलन 8 सितंबर से तेज हुआ, जब युवाओं ने भ्रष्टाचार, महंगाई और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। Gen Z यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए संगठित होकर संसद भवन, राष्ट्रपति भवन (सितल निवास) और मीडिया हाउसों पर हमला किया। आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा में दर्जनों लोग घायल हुए। पशुपतिनाथ मंदिर के दरवाजे तोड़ने की कोशिश ने हिंदू आस्था को झकझोर दिया। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया, और अब सत्ता की रेस में बालेंद्र शाह के अलावा रवि लामिछाने और सुशीला कार्की जैसे नाम हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे 'नया नेपाल' चाहते हैं – भ्रष्टाचार मुक्त और युवा-केंद्रित।