चुनाव से पहले नेपाल में 'रेड फ्रंट', 9 पार्टियां मिलकर बनाएंगी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी; जानें

नेपाल में मार्च 2026 में चुनाव होना है। इससे पहले सियासी जोड़-तोड़ शुरू हो गया है। इस बीच सीपीएन-माओवादी सेंटर समेत 9 राजनीतिक दलों का विलय बुधवार को 'नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी' के गठन के लिए निर्धारित है। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के नेतृत्व वाली सीपीएन-माओवादी सेंटर ने मंगलवार को महाधिवेशन आयोजन समिति की अंतिम बैठक आयोजित की। इस बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ने कहा कि जेन-जी आंदोलन का विरोध प्रदर्शन दलगत एकता को मजबूत करने का माध्यम बन गया है।

श्रेष्ठ ने जोर देकर कहा कि सुशासन, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि हमारा प्रमुख एजेंडा है, जो जेन-जी (क्रांति) के उद्देश्यों से भी जुड़ा हुआ है। हम उनकी मांगों का समर्थन करते हुए और भविष्य की चुनौतियों का आकलन कर आगे बढ़ रहे हैं। विकास की दिशा में प्रगति जारी रखते हुए हम चुनावों को निर्धारित समय पर कराने की मांग बुलंद करते रहेंगे। हमने अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर संकट महसूस किया है, इसलिए एकीकरण के इस कदम में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी।

वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ने स्पष्ट किया कि वामपंथी दलों की व्यापक एकता का लक्ष्य आर्थिक विकास, सुशासन की गारंटी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट आंदोलन में पुनर्संगठन और ध्रुवीकरण अनिवार्य है, तथा सभी राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना अब समय की मांग है।

उन्होंने आगे बताया कि हमारी पार्टी सीपीएन-माओवादी सेंटर, सीपीएन (एकीकृत समाजवादी), नेपाल समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, सीपीएन (माओवादी समाजवादी), सीपीएन (साम्यवादी) समेत अन्य सात दलों के साथ मिलकर एक नई एकीकृत पार्टी का निर्माण कर रहे हैं। कुल नौ दलों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन को नई दिशा प्रदान करने पर सहमति जताई है।

बुधवार को घोषित हो रहे इस विलय में माओवादी सेंटर, सीपीएन (एकीकृत समाजवादी), नेपाल समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, सीपीएन (माओवादी समाजवादी), सीपीएन (साम्यवादी) तथा अन्य वाम गुट शामिल हैं। नेताओं के अनुसार, नई पार्टी का वैचारिक आधार मार्क्सवाद-लेनिनवाद होगा, जबकि राजनीतिक कार्यक्रम नेपाली संदर्भों वाले वैज्ञानिक समाजवाद पर आधारित होगा। सभी भागीदारों की संयुक्त केंद्रीय समिति की बैठक में पार्टी का घोषणापत्र, अस्थायी विधान और केंद्रीय नेतृत्व की संरचना को अंतिम रूप दिया जाएगा। नई पार्टी ने अपना चुनाव चिह्न पंचकोणीय तारा अपनाने पर भी सहमति व्यक्त की है।