नेपाल में 5.3 तीव्रता का भूकंप, बिहार से बंगाल तक हिली धरती; सिक्किम सीमा के पास था केंद्र
नेपाल के कोशी प्रांत में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। बिहार, मेघालय और उत्तर बंगाल समेत भारत के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। जानें भूकंप से जुड़ी पूरी जानकारी।
नेपाल में मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पूर्वी नेपाल के कोशी प्रांत में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई। इसका असर भारत के सीमावर्ती इलाकों तक महसूस किया गया। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी धरती हिलने की खबर है। यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (EMSC) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे था।
नेपाल के स्थानीय समय के मुताबिक, भूकंप सुबह 7 बजकर 17 मिनट पर आया। इसका केंद्र पूर्वी नेपाल के ताप्लेजुंग जिले के आसपास सिक्किम सीमा के नजदीक बताया गया है। यह सिक्किम के गेजिंग से करीब 68 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था। भूकंप के झटके पूर्वी नेपाल के पहाड़ी और तराई वाले इलाकों के अलावा भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए।
जान-माल के नुकसान की तत्काल सूचना नहीं
भूकंप के बाद फिलहाल किसी की मौत, घायल होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की तत्काल जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बिहार, मेघालय और उत्तर बंगाल समेत हिमालयी क्षेत्र से सटे इलाकों में झटके महसूस किए जाने की खबरें हैं।
क्यों संवेदनशील है हिमालयी क्षेत्र?
हिमालयी क्षेत्र में भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव के कारण कई सक्रिय भूगर्भीय संरचनाएं मौजूद हैं। यही वजह है कि नेपाल, सिक्किम, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाके भूकंपीय गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील हैं।
1934 में बिहार-नेपाल भूकंप ने मचाई थी भारी तबाही
नेपाल और भारत का हिमालयी क्षेत्र भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। इस क्षेत्र का इतिहास भी बड़े भूकंपों और उनसे हुई तबाही का गवाह रहा है। 15 जनवरी 1934 को आए बिहार-नेपाल भूकंप को इस क्षेत्र की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाता है। इसकी तीव्रता को लेकर अलग-अलग वैज्ञानिक आकलन हैं, हालांकि कई अध्ययनों में इसे 8 से अधिक तीव्रता का बताया गया है।
इस भूकंप का असर बिहार और नेपाल के बड़े हिस्से में पड़ा था। इसके बाद 1988 में भी बिहार-नेपाल क्षेत्र में 6.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। इन घटनाओं ने इस पूरे क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता को उजागर किया था।
2015 में नेपाल में आया था 7.8 तीव्रता का भूकंप
नेपाल के हालिया इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में 25 अप्रैल 2015 को आया भूकंप भी शामिल है। इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी। इस भूकंप ने नेपाल के बड़े हिस्से को प्रभावित किया था। पूर्वी हिमालय से लेकर मध्य नेपाल तक का क्षेत्र अतीत में कई शक्तिशाली भूकंपों का सामना कर चुका है।
भूवैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक, भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगातार होने वाली हलचल हिमालयी क्षेत्र में भूकंप की प्रमुख वजह है। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ने और उनके बीच टकराव से इस क्षेत्र में भूगर्भीय तनाव पैदा होता रहता है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें