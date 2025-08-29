'वे मलेशिया चले गए', नेपाल ने जैश आतंकियों के बिहार में घुसने की खबरों का खंडन किया

बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। सीमावर्ती जिलों जैसे अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी और चंपारण में वाहनों की जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है।

नेपाल ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस गए हैं। नेपाल पुलिस, इमिग्रेशन विभाग और काठमांडू हवाई अड्डा प्राधिकरण ने शुक्रवार को बताया कि ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान काठमांडू से अलग-अलग उड़ानों के जरिए मलेशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। नेपाल के इमिग्रेशन विभाग के प्रवक्ता टीकाराम ढकाल ने बताया कि हसनैन अली और आदिल हुसैन 8 अगस्त को पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ नेपाल पहुंचे थे, जबकि मोहम्मद उस्मान 10 अगस्त को फ्लाईदुबई की उड़ान से आया था।

उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को हसनैन और आदिल मलेशियाई एयरलाइंस की उड़ान MH 115 से कुआलालंपुर रवाना हुए। इसके अलावा, मोहम्मद उस्मान 24 अगस्त को नेपाल एयरलाइंस की उड़ान RA 415 से कुआलालंपुर के लिए रवाना हुआ। नेपाल का कहना है कि उनके पासपोर्ट किसी वॉचलिस्ट में नहीं थे और भारतीय अधिकारियों या इंटरपोल से कोई अलर्ट नहीं मिला था।

दूसरी ओर, बिहार पुलिस ने गुरुवार को दावा किया था कि ये तीनों आतंकवादी नेपाल के रास्ते चुनावी राज्य बिहार में घुसे हैं और उन्होंने इनके नाम, तस्वीरें और पासपोर्ट डिटेल जारी किए थे। पुलिस का दावा है कि वे नेपाल से बीरगंज होते हुए बिहार में दाखिल हुए थे। इसके बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी किया था।