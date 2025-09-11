नेपाल में अंतरिम पीएम की तलाश जारी, इसी बीच जेन-जी को राष्ट्रपति पैडोल का संदेश; क्या कहा

Nepal crisis: नेपाल में जारी प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति राम चंद्र पैडौल ने जेन जी प्रदर्शनकारियों के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि वह लोकतंत्र की रक्षा और देश के लिए हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं।

भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया बैन और तमाम मुद्दों पर गुस्साए नेपाल के जेन-जी प्रदर्शनकारी ओली सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद अब अंतरिम पीएम की तलाश में हैं। इसी बीच सरकार के जाने के बाद देश के औपचारिक प्रभारी बनाए गए राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने प्रदर्शनकारियों के नाम एक संदेश जारी किया है। आपको बता दें कि नेपाली सेना प्रमुख के साथ राष्ट्रपति पेडौल भी उस चर्चा में शामिल हैं, जिसमें अंतरिम प्रधानमंत्री को चुनने की बात चल रही है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 11 सितंबर को जारी किए गए इस पत्र में नेपाली राष्ट्र्पति ने युवाओं से शांत रहने की अपील की। उन्होंने लिखा, "मैं संवैधानिक ढांचे के भीतर देश को मौजूदा कठिन परिस्थितियों से बार निकालने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए विचार-विमर्श और हर संभव प्रयास कर रहे हैं।"

राष्ट्रपति पैडोल ने अपने पत्र में आगे कहा, "मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि वे आश्वस्त रहें, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द समाधान निकाला जा रहा है।" इतना ही नहीं राष्ट्रपति ने नेपालियों से संयम बरतने और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की।

गौरतलब है कि नेपाली राष्ट्रपति का यह पत्र ऐसे समय में सामने आया है, जब सेना और राष्ट्रपति की तरफ से पहले ही प्रदर्शनकारियों से कह दिया गया है कि वह अपने हिसाब से अंतरिम पीएम के लिए नाम तय करके बता दें। इन मामलों में शामिल एक व्यक्ति के मुताबिक मामले को संभालने की कोशिश कर रहे अधिकारियों ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि किसी नाम के चयन किए जाने पर राष्ट्रपति और सेना को दोष न दिया जाए।