नेपाल में Gen Z ने 48 घंटे में पलट दी सरकार, पीएम ओली के इस्तीफे के बाद अब क्या?

नेपाल में प्रदर्शनकारी शुरू से ही अंतरिम सरकार की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर अंतरिम सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री कौन होगा? दूसरी ओर सोशल मीडिया पर बालेन शाह के समर्थन में ढेरों पोस्ट्स वायरल हो रहे हैं।

नेपाल में चल रहे हंगामे के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारी शुरुआत से ही उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हालांकि, सोमवार को सरकार ने स्पष्ट कहा था कि ओली इस्तीफा नहीं देंगे। मंगलवार को भी सरकार की ओर से ऐसा ही बयान आया था। इसके बाद प्रदर्शनकारी और उग्र हो गए और हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए। इस दौरान राष्ट्रपति भवन से लेकर ओली के आवास तक आगजनी और तोड़फोड़ की गई। पुलिस और सेना भी प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम रही। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों पर पथराव भी किया।

लगातार हिंसक प्रदर्शनों और युवाओं के बढ़ते दबाव के कारण ओली सरकार के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। सोमवार को सबसे पहले गृहमंत्री ने कैबिनेट बैठक के दौरान इस्तीफा दिया था। मंगलवार को भी कई मंत्रियों ने पद छोड़ दिया। इसके बाद ओली सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई, और अंततः ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनकारी मंगलवार सुबह से मौजूदा सरकार की जगह अंतरिम सरकार के गठन की मांग कर रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने हिंसा और आगजनी भी की।

इस्तीफे के बाद खुश दिखे प्रदर्शनकारी ओली के इस्तीफे की खबर सामने आते ही प्रदर्शनकारी खुशी से झूम उठे। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि यह हमारे देश के लिए बहुत अच्छी खबर है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। अब युवा खड़े होकर देश के विकास में योगदान देंगे। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि ओली ने इस्तीफा दे दिया।

नेपाल में अब आगे क्या? ओली के इस्तीफे के बाद सवाल उठता है कि नेपाल में अब क्या होगा? क्या अंतरिम सरकार बनेगी या सेना सत्ता संभालेगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सभी जानना चाहते हैं। प्रदर्शनकारी शुरू से ही अंतरिम सरकार की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर अंतरिम सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री कौन होगा? बांग्लादेश और श्रीलंका की राह पर जाएगा नेपाल? दूसरी ओर सोशल मीडिया पर बालेन शाह के समर्थन में ढेरों पोस्ट्स वायरल हो रहे हैं। लोग बालेन से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने की मांग कर रहे हैं। 'Gen Z' अपनी टाइमलाइन पर लिख रहा है कि प्रिय बालेन, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, और उनसे नई राजनीतिक पार्टी बनाकर देश को नई दिशा देने की गुहार लगा रहा है।

कौन हैं बालेन? बालेन शाह एक सिविल इंजीनियर, रैपर और काठमांडू के 15वें मेयर हैं। 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर उन्होंने इतिहास रचा था। कहा जाता है कि बालेन ने अपने कार्यकाल में काठमांडू में कई सुधार किए, जैसे सड़कों की सफाई, पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथों को बेहतर करना, सरकारी स्कूलों की निगरानी को मजबूत करना और टैक्स चोरी करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई करना। युवाओं के बीच उनकी बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति उनकी सबसे बड़ी ताकत है।

बालेन की यह छवि तब और मजबूत हुई जब उन्होंने हाल ही में Gen Z के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों का समर्थन किया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि हालांकि आयु सीमा (28 वर्ष से कम) के कारण वे प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उनकी पूरी सहानुभूति और समर्थन प्रदर्शनकारियों के साथ है। उन्होंने राजनीतिक दलों और नेताओं से इस आंदोलन का दुरुपयोग न करने की अपील भी की।