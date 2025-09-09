नेपाल में Zen Z का भारी विरोध, सरकारी आवासों से हेलीकॉप्टर से निकाले जा रहे मंत्री

नेपाल में Zen Z आंदोलन के कारण स्थिति लगातार बिगड़ रही है। प्रदर्शनकारियों के उग्र विरोध को देखते हुए सेना पूरी तरह सक्रिय हो गई है। मंत्रियों को उनके सरकारी आवासों से सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा सुरक्षित निकाला जा रहा है।

नेपाल में Zen Z आंदोलन के कारण स्थिति लगातार बिगड़ रही है। प्रदर्शनकारियों के उग्र विरोध को देखते हुए सेना पूरी तरह सक्रिय हो गई है। द काठमांडू पोस्ट के अनुसार, मंत्रियों को उनके सरकारी आवासों से सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा सुरक्षित निकाला जा रहा है। यह कदम मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के घरों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद उठाया गया है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने भैसपति में एक मंत्री के आवास में आग लगा दी थी। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि संसद भवन की सुरक्षा के लिए सेना तैनात की गई है। उच्च पदस्थ अधिकारियों को सैन्य बैरकों में सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

गौरतलब है कि नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ सोमवार को शुरू हुए बड़े पैमाने के उग्र प्रदर्शनों के कारण मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारी कई स्थानों पर हिंसक हो गए और आगजनी, तोड़फोड़ व पथराव किया। पुलिस कार्रवाई में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 350 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन से लेकर ओली के आवास तक आगजनी और तोड़फोड़ की।

पुलिस और सेना प्रदर्शनकारियों को रोकने में असफल रही। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों पर पथराव किया। इसके अलावा, ललितपुर जिले के सुनाकोठी में प्रदर्शनकारी युवकों ने संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के आवास पर पथराव किया, जिन्होंने सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर के खुमलतार में पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल 'प्रचंड' के आवास पर तोड़फोड़ की और काठमांडू के बूढ़ानीलकंठ में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर के सामने प्रदर्शन किया।