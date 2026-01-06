नेपाल के बीरगंज में हिंसा, मस्जिद में तोड़फोड़ पर बवाल; भारत की सीमा पर अलर्ट

संक्षेप: कई स्थानों पर झड़पें होने की भी खबर है और पत्थरबाजी भी हुई है। प्रशासन ने फिलहाल बीरगंज में कर्फ्यू लगा दिया है। बीरगंज भारत की सीमा से लगता हुआ कस्बा है। ऐसे में भारत की सीमा पर भी अलर्ट है। पारसा जिले के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भोला दहल का कहना है कि मंगलवार की शाम 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा।

प्रशासन का कहना है कि कर्फ्यू के दौरान सुरक्षा बलों को आदेश दिया है कि किसी भी उपद्रवी को वे गोली मार सकते हैं। आम लोगों को सलाह दी गई है कि बेहद जरूरी काम से ही बाहर निकलें। इसके अलावा आसपास में किसी तरह के उपद्रव की स्थिति में 100 नंबर पर कॉल करें। कहा जा रहा है कि इस मामले की शुरुआत दो युवकों हैदर अंसारी और अमानत अंसारी द्वारा टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर करने के बाद हुई। इस वीडियो को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों का कहना था कि इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। फिर यह तनाव और बढ़ गया, जब कमला इलाके में एक मस्जिद में तोड़फोड़ किए जाने की खबर आई।

इसके बाद जब स्थानीय तौर पर तनाव बढ़ा तो टिकटॉक पर ही कई ऐसे वीडियो वायरल हुए, जिससे अफवाहों ने जोर पकड़ा और पूरे बीरगंज में ही तनाव की स्थिति पैदा हो गई। उपद्रव भी हुए और कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। अंत में पुलिस-प्रशासन ने कर्फ्यू ही लगा दिया ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके।