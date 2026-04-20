एक महीने में दो बार मिलेगी वेतन, सरकारी कर्मचारियों के लिए इस देश का फैसला

नेपाल की बालेन शाह सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को हर महीने दो बार सैलरी देने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से यह फैसला देश की नकदी प्रवाह को पटरी पर लाने के लिए लिया गया है। अब हर सरकारी कर्मचारी को 15 दिन के अंतराल पर वेतन मिलेगी।

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में युवा सरकार आने के बाद लगातार रिफॉर्म्स हो रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को बालेन सरकार के वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अब से नेपाली सरकारी कर्मचारियों को एक महीने में दो बारे वेतन मिलेगी।

एजेंसी के मुताबिक नेपाली सरकार के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि 17 अप्रैल को बालेन सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगाई है। अब से नेपाल के सिविल सेवकों, पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों को हर 15 दिन के अंतर पर सैलरी मिलेगी।

नेपाली अधिकारियों के मुताबिक, सरकार का यह निर्णय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के प्रयास के फलस्वरूप लिया गया है। क्योंकि सरकार का मानना है कि महीने में दो बार वेतन मिलने से कर्मचारियों के खर्च में वृद्धि हो सकती है, जिससे बाजार में ज्यादा पैसा आएगा और नकदी सुधार संभव होगा।

बालेन सरकार के इस फैसले पर नेपाली कर्मचारियों की वेतन नियंत्रित करने वाली संस्था का भी बयान सामने आया है। एफसीजीओ के प्रवक्ता दीपक लामिछाने ने कहा, "तकनीकी रूप से, हमें इस प्रणाली को लागू करने में कोई समस्या नहीं है। हम सिविल सेवकों, नेपाल सेना, पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सरकारी कर्मचारियों का वेतन किसी भी समय जारी कर सकते हैं।" हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नए फैसले को लागू करने के लिए कानूनी संसोधनों की आवश्यकता होगी।