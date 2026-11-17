विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायवाल ने पिछले शुक्रवार को हसीना के प्रत्यर्पण की ढाका की मांग के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि यह एक कानूनी मामला है और इस पर उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना सलाहकार जाहिद उर रहमान ने मंगलवार (17 नवंबर) को कहा कि भारत या कोई अन्य देश अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर शर्तें नहीं थोप सकता। ढाका स्थित बांग्लादेश सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जब जाहिद से उस मीडिया रिपोर्ट के बारे में पूछा गया, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली ने हसीना को सौंपने के लिए दो शर्तें रखी हैं, तो उन्होंने कहा, "इस मामले में न तो भारत और न ही कोई अन्य देश अपनी शर्तें थोप सकता है।"

79 वर्षीय शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के बीच अपनी अवामी लीग सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश छोड़ भारत आ गई थीं और तभी से भारत में रह रही हैं। जाहिद ने कहा, "बांग्लादेश अब एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, जो मजबूत कानूनी बुनियाद पर खड़ा है और वह किसी भी अनुचित शर्त को खारिज कर देगा।" हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भारत हसीना की वापसी के लिए कोई शर्त रखेगा।

MEA प्रवक्ता ने क्या कहा था? दरअसल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायवाल ने पिछले शुक्रवार को हसीना के प्रत्यर्पण की ढाका की मांग के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि यह एक कानूनी मामला है और इस पर उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा था, “भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंध चाहता है।”

शेख हसीना को सुनाई गई है सजा-ए-मौत बता दें कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में हसीना को बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों पर बर्बर कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले में उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, हसीना ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और इस कानूनी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाए हैं। 'बीबीसी बांग्ला' ने पिछले हफ्ते अज्ञात भारतीय अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित खबर में कहा था कि भारत ने हसीना की ढाका वापसी के लिए दो मुख्य शर्तें रखी हैं।

हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा ढाका बांग्लादेश एक द्विपक्षीय संधि के तहत लगातार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जबकि हसीना खुद कई बार कह चुकी हैं कि वह कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करने के लिए स्वेच्छा से स्वदेश लौटना चाहती हैं। खबर में कहा गया था कि इन शर्तों के तहत भारत चाहता है कि हसीना को दिल्ली भेजी गई किसी सैन्य उड़ान से या फिर जमीनी सीमा पार करने पर सीधे बांग्लादेश की सेना के पास भेजा जाए। इसमें कहा गया था कि नई दिल्ली ने शर्त रखी है कि ढाका वापसी पर हसीना को न्यायिक सुरक्षा दी जाए।