'न भारत, न ही कोई और देश...' शेख हसीना की वापसी पर नई दिल्ली ने ऐसा क्या कहा कि तिलमिला उठा बांग्लादेश?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायवाल ने पिछले शुक्रवार को हसीना के प्रत्यर्पण की ढाका की मांग के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि यह एक कानूनी मामला है और इस पर उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना सलाहकार जाहिद उर रहमान ने मंगलवार (17 नवंबर) को कहा कि भारत या कोई अन्य देश अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर शर्तें नहीं थोप सकता। ढाका स्थित बांग्लादेश सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जब जाहिद से उस मीडिया रिपोर्ट के बारे में पूछा गया, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली ने हसीना को सौंपने के लिए दो शर्तें रखी हैं, तो उन्होंने कहा, "इस मामले में न तो भारत और न ही कोई अन्य देश अपनी शर्तें थोप सकता है।"
79 वर्षीय शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के बीच अपनी अवामी लीग सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश छोड़ भारत आ गई थीं और तभी से भारत में रह रही हैं। जाहिद ने कहा, "बांग्लादेश अब एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, जो मजबूत कानूनी बुनियाद पर खड़ा है और वह किसी भी अनुचित शर्त को खारिज कर देगा।" हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भारत हसीना की वापसी के लिए कोई शर्त रखेगा।
MEA प्रवक्ता ने क्या कहा था?
दरअसल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायवाल ने पिछले शुक्रवार को हसीना के प्रत्यर्पण की ढाका की मांग के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि यह एक कानूनी मामला है और इस पर उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा था, “भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंध चाहता है।”
शेख हसीना को सुनाई गई है सजा-ए-मौत
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में हसीना को बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों पर बर्बर कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले में उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, हसीना ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और इस कानूनी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाए हैं। 'बीबीसी बांग्ला' ने पिछले हफ्ते अज्ञात भारतीय अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित खबर में कहा था कि भारत ने हसीना की ढाका वापसी के लिए दो मुख्य शर्तें रखी हैं।
हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा ढाका
बांग्लादेश एक द्विपक्षीय संधि के तहत लगातार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जबकि हसीना खुद कई बार कह चुकी हैं कि वह कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करने के लिए स्वेच्छा से स्वदेश लौटना चाहती हैं। खबर में कहा गया था कि इन शर्तों के तहत भारत चाहता है कि हसीना को दिल्ली भेजी गई किसी सैन्य उड़ान से या फिर जमीनी सीमा पार करने पर सीधे बांग्लादेश की सेना के पास भेजा जाए। इसमें कहा गया था कि नई दिल्ली ने शर्त रखी है कि ढाका वापसी पर हसीना को न्यायिक सुरक्षा दी जाए।
भारत ने मांगा कैसा आश्वासन?
खबर के मुताबिक, भारत ने यह आश्वासन मांगा है कि हसीना को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार मिलेगा और उन पर नए सिरे से मुकदमा चलाया जाएगा। इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए जाहिद ने कहा कि स्वदेश वापसी पर किसी बांग्लादेशी पर किस तरह मुकदमा चलाया जाएगा, यह पूरी तरह से बांग्लादेश के घरेलू कानून के दायरे में आता है। उन्होंने कहा, "बांग्लादेश सरकार ने प्रत्यर्पण संधि के मद्देनजर औपचारिक रूप से हसीना को वापस भेजने का अनुरोध किया है। उन पर मुकदमा बांग्लादेश के मौजूदा कानूनों के तहत चलाया जाएगा।" जाहिद ने कहा कि 5 अगस्त 2024 के बाद "बांग्लादेश एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में पूरी शान और आत्मविश्वास के साथ खड़ा है।" उन्होंने कहा, "किसी भी अनुचित दबाव या शर्तों के जरिये बांग्लादेश से कुछ भी नहीं मनवाया जा सकता।"
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।