न बंगला, न गाड़ी; बदहाल पड़ोसी देश में पूर्व राष्ट्रपतियों की छिन गईं सारी सुविधाएं, नए कानून में क्या प्रावधान

श्रीलंका की पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा ने कहा है कि सरकारी आवास खाली करने के लिए उन्हें दो महीने का वक्त चाहिए। नया कानून लागू होने के बाद उन्होंने कहा है कि उन्हें कोलंबो में घर मिल गया है लेकिन उसका अभी नवीनीकरण चल रहा है।

पड़ोसी देश श्रीलंका की संसद ने हाल ही में एक बिल पारित किया है, जिसके कारण वहां के पूर्व राष्ट्रपतियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं छिन गईं हैं। यानी श्रीलंका में अब पूर्व राष्ट्रपतियों को न तो बंगला और न ही गाड़ी की सुविधा मिल सकेगी। इस नए कानून के पारित होते ही 80 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने राजधानी कोलंबो के पॉश इलाके सिनामैन गार्डेन स्थित अपने सरकारी भव्य महल को खाली कर दिया है। राजपक्षे का यह कदम संसद द्वारा राष्ट्रपति अधिकार (निरसन) विधेयक को भारी बहुमत से पारित किए जाने के एक दिन बाद सामने आया है।

10 सितंबर को श्रीलंका की संसद से पारित यह विधेयक पूर्व राष्ट्रपतियों, उनकी विधवाओं और सेवानिवृत्त सांसदों को दिए गए विशेषाधिकारों और राज्य द्वारा मुहैया कराई जा रही नि:शुल्क सुविधाओं को समाप्त करता है। इसे बिना किसी संशोधन के पारित किया गया, जिसमें 151 सांसदों ने इसके पक्ष में और केवल एक ने इसके विरोध में मतदान किया है।

कानून में क्या प्रावधान? इस कानून ने पूर्व राष्ट्रपतियों को मिलने वाले मासिक भत्ते, सुरक्षा कर्मचारी, अन्य स्टाफ, सरकारी वाहन, सचिवालय सुविधाएं और सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएं भी छीन ली हैं। यह विधेयक सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पावर (NPP) सरकार के प्रमुख चुनाव-पूर्व वादों में शमिल था। कुछ दिनों पहले ही वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इस विधेयक को मंज़ूरी दे दी थी । राजपक्षे की पार्टी, श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट ने इसकी संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे विफल करने की कोशिश की थी।

महिन्दा राजपक्षे को खाली पड़ना सरकारी आवास राजपक्षे द्वारा महल खाली करने की पुष्टि करते हुए उनके मीडिया प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति तांगाले में अपने पारिवारिक घर में चले जाएंगे। वह श्रीलंका के सबसे प्रभावशाली परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, जिसने एक दशक तक देश पर शासन किया है। दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा ने अपना सरकारी आवास खाली करने के लिए दो महीने की मोहलत मांगी है।