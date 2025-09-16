रूस आसमान से बरसा रहा आफत, जेलेंस्की ने लगाई यूरोपीय देशों से गुहार; यूक्रेन की स्पेशल डिमांड

रूस आसमान से यूक्रेन पर आफत बरसा रहा है। इससे परेशान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से गुहार लगाई है। उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

रूस आसमान से यूक्रेन पर आफत बरसा रहा है। इससे परेशान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से गुहार लगाई है। उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को रूसी सेनाओं ने दक्षिणी यूक्रेनी शहर जापोरीज्जीया पर पूरी रात रॉकेट से हमले किए। इस हमले में 13 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हमला और तेज कर दिया है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध को करीब साढ़े तीन साल हो चुके हैं।

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा कि पिछले दो हफ्ते में ही, रूस ने 3500 से ज्यादा ड्रोन, 2500 ताकतवर ग्लाइड बम और करीब 200 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। रूसी ग्लाइड बम, आमतौर पर जेट विमानों द्वारा ऊंचाई पर और फ्रंटलाइन के पीछे गिराए जाते हैं। वहीं, ड्रोन स्वार्म यूक्रेनी सेना के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। वैसे तो ग्लाइड बम बहुत सटीक नहीं होते, लेकिन यह काफी बड़े आकार के गड्ढे बनाते हैं। यूक्रेन, फिलहाल इनका जवाब देने में खुद को असहाय पा रहा है।

हाल ही में रूस के ड्रोन पोलैंड की जमीन तक पहुंचे थे। इसने नाटो देशों को यूरोपियन एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया है। जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा, अब हमारे यूरोपीय आसमानों की संयुक्त सुरक्षा को एक मल्टीलेयर वाले एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। इसके लिए सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने टेलीग्राम पर कहा कि हमें निवेश और इच्छा की जरूरत है। हमें सभी भागीदारों से ऐक्शन और डिसीजन की जरूरत है।