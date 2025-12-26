Hindustan Hindi News
नए साल से पहले ही… रूस संग जंग खत्म करने पर यूक्रेन ने दिया बड़ा अपडेट; क्या बोले जेलेंस्की?

नए साल से पहले ही… रूस संग जंग खत्म करने पर यूक्रेन ने दिया बड़ा अपडेट; क्या बोले जेलेंस्की?

संक्षेप:

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नए साल से पहले बहुत कुछ तय हो सकता है। हम एक भी दिन बर्बाद नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उच्च स्तर की बैठक पर सहमति बन गई है और हम जल्द मिलने जा रहे हैं।

Dec 26, 2025 04:52 pm IST
पिछले चार साल से जारी रूस-यूक्रेन जंग के थमने की फिर से आस जगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने जंग खत्म करने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच शुक्रवार को बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि नए साल से पहले इस पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह नया साल शुरू होने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, ताकि जंग खत्म करने की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी निकट भविष्य में मुलाकात पर सहमति जता दी है। उन्होंने संकेत दिया कि नए साल से पहले कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं।

ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, “नए साल से पहले बहुत कुछ तय हो सकता है। हम एक भी दिन बर्बाद नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उच्च स्तर की बैठक पर सहमति बन गई है।” यूक्रेनी राष्ट्रपति की तरफ से यह घोषणा कीव और वॉशिंगटन के बीच हफ्तों से चल रही बातचीत के बाद हुई है, जिसमें हाल की बातचीत भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप 20-सूत्रीय शांति प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया है। इस मसौदे को मॉस्को के साथ भी साझा किया गया है।

कीव और वॉशिंगटन के बीच लगातार बातचीत

बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में कीव और वॉशिंगटन के बीच लगातार बातचीत हुई है। इन्हीं बैठकों के बाद एक 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे रूस को भी भेजा गया है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जार्ड कुश्नर के साथ हुई बातचीत को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव से जुड़े कई दस्तावेज लगभग तैयार हैं, हालांकि कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी काम बाकी है। ऐसी स्थिति में जेलेंस्की की टिप्पणियां जमीन पर जारी लड़ाई और राजनयिक समाधान खोजने के लिए बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच बातचीत में तेजी लाने के यूक्रेन के प्रयास को रेखांकित करती हैं।

पहले से अलग नया शांति प्रस्ताव

नया शांति प्रस्ताव पहले के सुझावों से अलग है। इसमें यूक्रेन से न तो अपने क्षेत्र छोड़ने की बात कही गई है और न ही उसके NATO में शामिल होने की इच्छा को छोड़ने की शर्त रखी गई है। हालांकि, प्रस्ताव में भविष्य में रूस के हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा गारंटी, यूक्रेन के पुनर्निर्माण में मदद और मौजूदा मोर्चे पर संघर्ष रोकने जैसे बिंदु शामिल हैं। इस योजना के तहत रूस को खारकीव और मायकोलाइव जैसे इलाकों से पीछे हटना होगा। इसके बदले यूक्रेन डोनेट्स्क के कुछ हिस्सों में एक असैन्य क्षेत्र (डिमिलिट्राइज़्ड ज़ोन) बनाने पर सहमत हो सकता है, बशर्ते रूस भी ऐसा ही कदम उठाए।

नए शांति प्रस्ताव पर रूस का क्या रुख?

हालांकि, रूस ने अब तक नरमी के संकेत नहीं दिए हैं। क्रेमलिन ने कहा है कि वह प्रस्तावों का विश्लेषण कर रहा है, लेकिन उनके सार पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोहरा चुके हैं कि यूक्रेन को डोनेट्स्क और लुहांस्क से हटना होगा और NATO में शामिल होने की योजना छोड़नी होगी। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि युद्ध खत्म करने की दिशा में प्रगति धीमी लेकिन लगातार है।

इस बीच, ज़ेलेंस्की ने माना कि आने वाले हफ्ते चुनौतीपूर्ण होंगे। उन्होंने कहा, “आने वाला समय काफी व्यस्त हो सकता है, लेकिन अमेरिकी टीम के साथ हम समझते हैं कि इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाना है।” उन्होंने अमेरिका को समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। इस बयान से साफ है कि युद्ध खत्म करने की कोशिशों ने रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति में बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं।

