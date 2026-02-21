गरीबी से जूझ रहे पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सीएम बिटिया उड़ा रही पैसे, खरीदा अरबों का जहाज
पाकिस्तान में गरीबी से बुरा हाल है। लोग दो वक्त के खाने और रोजमर्रा से जुड़ी हुईं चीजों के लिए तरस रहे हैं। दूसरी ओर पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज पैसे उड़ा रही हैं। मरियम नवाज की अपनी सरकार द्वारा अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए 11.7 अरब का एक शानदार जहाज खरीदने पर कड़ी आलोचना हो रही है। स्ट्रैटकॉम ब्यूरो का कहना है कि पंजाब सरकार ने अपने वीआईपी ट्रांसपोर्ट रोल के लिए एक नया, 2019 में बना गल्फस्ट्रीम GVII-G500 एयरक्राफ्ट खरीदा है। एयरक्राफ्ट की अनुमानित कीमत लगभग USD 42 मिलियन (PKR 11.7 अरब) है।
पंजाब के सूचना मंत्री आजमा बोखारी ने कहा कि मरियम नवाज एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रस्तावित एयर पंजाब फ्लीट के हिस्से के तौर पर 19-सीटर VIP जेट खरीदा है। विपक्षी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और जमात-ए-इस्लामी ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की अपनी शानदार लाइफस्टाइल के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल करने के लिए आलोचना की। पीटीआई के सीनियर लीडर और पूर्व फेडरल मिनिस्टर मूनिस इलाही ने कहा, "पंजाब के टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर ने अरबों में एक एयरक्राफ्ट खरीदा है, जबकि पाकिस्तान की पूरी नेशनल एयरलाइन -- PIA -- सिर्फ PKR 10 बिलियन में बेची गई थी।"
उन्होंने कहा, "पंजाब, 130 मिलियन की आबादी वाला एक प्रांत, जहां लोग खाना, साफ पानी या मेडिकल ट्रीटमेंट जैसी बेसिक जरूरतें भी नहीं खरीद सकते, और जहां सीवर कवर के लिए भी फंड की कमी है - वहां CM के लिए एक एयरक्राफ्ट पर PKR 11 बिलियन का पब्लिक मनी खर्च किया गया, जिन्हें अपने फायदे के लिए पब्लिक मनी को बेरहमी से बर्बाद करने पर शर्म आनी चाहिए।"
मूनिस ने सवाल किया कि क्या एक ऐसा देश जो आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है, जहां 45 परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और रिकॉर्ड बेरोजगारी है, यह लग्ज़री अफोर्ड कर सकता है। उन्होंने कहा, "शरीफ परिवार एक सर्टिफाइड लुटेरा है और मरियम नवाज की यह हरकत दिखाती है कि वे यहां सिर्फ राज करने और लूटने के लिए हैं और उन लोगों की भलाई से उनका कोई लेना-देना नहीं है जिनका मैंडेट इस सुपर एलीट ने पिछले (2024) चुनावों में चुरा लिया था।" जमात-ए-इस्लामी के चीफ हाफिज नईमुर रहमान ने मरियम नवाज की ऐसे समय में अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए एक महंगा और लग्जरी एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए आलोचना की, जब प्रांत में बच्चों में कुपोषण, गरीबी और सामाजिक परेशानी तेजी से बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस कदम का जश्न मनाया, वहीं उनकी भतीजी, सीएम मरियम ने आगे बढ़कर एलीट ट्रैवल के लिए एक लग्ज़री एयरक्राफ्ट खरीद लिया। उन्होंने कहा, "फिर भी, रूलिंग एलीट लोगों के प्रिविलेज और शानदार लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आई है।" रूलिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के पूर्व फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, "तो जब पाकिस्तानियों से उम्मीद की जाती है कि वे बेल्ट टाइट करें और सैक्रिफाइस करें, पंजाब के हकदार वीआईपी लग्जरी प्राइवेट जेट में उड़ान भरने के लिए अपनी सीटबेल्ट बांध रहे हैं।"
