Nawaz Sharif Aide Najam Sethi Admits India Pounded Pakistani Air Bases During Operation Sindoor भारत के पास जबरदस्त मिसाइलें, हमारे कई एयरबेस उड़ा दिए; शरीफ के करीबी ने खोली पाक की पोल, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Nawaz Sharif Aide Najam Sethi Admits India Pounded Pakistani Air Bases During Operation Sindoor

भारत के पास जबरदस्त मिसाइलें, हमारे कई एयरबेस उड़ा दिए; शरीफ के करीबी ने खोली पाक की पोल

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कई पाकिस्तानी वायुसेना अड्डों पर हमले किए, जिनमें नूर खान, सरगोधा, बोहलारी, जैकबाबाद, सुक्कुर, रहीम यार खान, रफीकी, मुरिद, चुनियां, और पासरूर शामिल हैं।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबादTue, 19 Aug 2025 05:30 PM
share Share
Follow Us on
भारत के पास जबरदस्त मिसाइलें, हमारे कई एयरबेस उड़ा दिए; शरीफ के करीबी ने खोली पाक की पोल

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक करीबी सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने पाकिस्तान के झूठ पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण वायुसेना अड्डों और आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। यह बयान पाकिस्तान के उस दावे के उलट है, जिसमें उसने भारतीय हमलों के प्रभाव को कमतर आंकने की कोशिश की थी। सेठी के इस बयान ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है और इसे भारत की सैन्य ताकत का एक बड़ा सबूत माना जा रहा है।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पंजाब प्रांत के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री नजम सेठी ने पाकिस्तान के समाचार चैनल समा टीवी से बातचीत में कहा कि भारत ने इस बार अपनी मिसाइल तकनीक और सटीकता का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के एयरबेस और तथाकथित "आजादी के सिपाहियों के दफ्तरों" को सीधा निशाना बनाया। उन्होंने कहा, “भारत ने दिखा दिया कि उसकी मिसाइलें चाहे हवा से छोड़ी जाएं या जमीन से, वे सटीक तरीके से अपने लक्ष्य को भेद सकती हैं। अगर वे अभी भी हमारे एयरबेस को निशाना बनाते हैं, जहां विमान खड़े हैं, तो नुकसान बेहद गंभीर हो सकता है।”

पाकिस्तान को भारी नुकसान

जानकारी के मुताबिक, 9 से 10 मई के बीच चले भारत के सैन्य अभियान "ऑपरेशन सिंदूर" में पाकिस्तान को भारी क्षति हुई। कई एयरबेस नष्ट हुए और आतंकियों के ठिकाने भी ध्वस्त कर दिए गए। हालांकि पाकिस्तान सरकार लगातार यह दावा करती रही कि उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कम से कम 6 फाइटर जेट मार गिराए थे।

रक्षात्मक प्रणाली की कमी

नजम सेठी ने यह भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान के पास भारतीय मिसाइल हमलों से बचाव के लिए S-400 ट्रायम्फ या आयरन डोम जैसी कोई रक्षा प्रणाली मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा, “हमने अपनी कमजोरियां देखीं। वर्तमान में हमारे पास ऐसा कोई सुरक्षा तंत्र नहीं है जो भारतीय मिसाइलों से बचाव कर सके।” भारत के पास रूस निर्मित S-400 वायु रक्षा प्रणाली है।

सरकार के दावे और हकीकत

पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने हाल ही में दावा किया था कि भारत की कोई भी मिसाइल किसी बड़े सैन्य ठिकाने पर नहीं गिरी। वहीं, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने बेल्जियम में आयोजित एक कार्यक्रम में यहां तक कहा कि भारत को युद्धविराम के लिए “मिनतें” करनी पड़ीं और इसमें तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की। हालांकि पाकिस्तानियों के दावों के विपरीत पूरी दुनिया ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भारत के सटीक हमलों के सबूत देखे हैं।

जहां जैसे चाहा-पाक को मारा

भारत की मिसाइलें पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण वायुसेना अड्डों, जैसे नूर खान (रावलपिंडी), शोरकोट, बोहलारी, सरगोधा, सुक्कुर, रहीम यार खान, जैकबाबाद, और अन्य पर सटीकता के साथ हमला करने में सफल रहीं। भारत ने जहां चाहा, जब चाहा, और जैसे चाहा, पाकिस्तान को निशाना बनाया। सेठी ने कहा कि भारत की मिसाइलें पाकिस्तानी की मिसाइलों से कई गबेहतर थीं, और हमारे वायुसेना अड्डों और आतंकी मुख्यालयों को सटीकता के साथ नष्ट किया गया।

पाकिस्तानी वायुसेना को भारी नुकसान

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कई पाकिस्तानी वायुसेना अड्डों पर हमले किए, जिनमें नूर खान, सरगोधा, बोहलारी, जैकबाबाद, सुक्कुर, रहीम यार खान, रफीकी, मुरिद, चुनियां, और पासरूर शामिल हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजीज की हाई-रिजॉल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों ने इन हमलों के बाद हुए नुकसान को स्पष्ट रूप से दिखाया। इन तस्वीरों में रनवे पर बड़े गड्ढे, क्षतिग्रस्त हैंगर, और नष्ट हुए सैन्य उपकरण दिखाई दिए।

भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने बेंगलुरु में एक व्याख्यान में खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छह पाकिस्तानी विमान, जिसमें पांच फाइटर जेट और एक हाई-वैल्यू सर्विलांस प्लेटफॉर्म (संभवतः AWACS) शामिल थे, नष्ट किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने 300 किलोमीटर की दूरी से एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से यह नुकसान पहुंचाया, जो अब तक का सबसे लंबा रिकॉर्डेड सतह-से-हवा हमला है। इसके अलावा, रिटायर्ड पाकिस्तानी एयर मार्शल मसूद अख्तर ने भी स्वीकार किया कि बोहलारी वायुसेना अड्डे पर एक AWACS विमान नष्ट हुआ, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था।

Pakistan operation sindoor India Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।