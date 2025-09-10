NATO state Poland now shuts border with Russian ally Belarus amid tension with Moscow Russian Drones shot down रूसी ड्रोन ढेर करने वाला देश अब सील करेगा पड़ोसी संग सीमा, पुतिन के किस कदम से खलबली, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़NATO state Poland now shuts border with Russian ally Belarus amid tension with Moscow Russian Drones shot down

रूसी ड्रोन ढेर करने वाला देश अब सील करेगा पड़ोसी संग सीमा, पुतिन के किस कदम से खलबली

पोलैंड ने बुधवार की अगले सुबह ही रूस के ड्रोन्स मार गिराए हैं, जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। अब 12 सितंबर से होने वाले सैन्य अभ्यास ने बेलारूस और पोलैंड के बीच टेंशन को और बढ़ा दिया है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, वारसॉWed, 10 Sep 2025 11:41 AM
share Share
Follow Us on
रूसी ड्रोन ढेर करने वाला देश अब सील करेगा पड़ोसी संग सीमा, पुतिन के किस कदम से खलबली

यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने अब रूस के सहयोगी देश बेलारूस के साथ लगी अपनी पूर्वी सीमा को सील करने का ऐलान किया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि इस सप्ताह के अंत में बेलारूस के साथ अपनी सीमा बंद कर देंगे क्योंकि बेलारूस रूस के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहा है। दोनों देश 12 से 16 सितंबर के बीच ज़ापद-2025 नाम का सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। यह सैन्य अभ्यास रूस और बेलारूस द्वारा लगभग हर चार साल में आयोजित किए जाता रहा है।

डोनाल्ड टस्क ने इस अभ्यास को बेहद आक्रामक और पोलिश सीमा के बहुत करीब बताया है। टस्क ने एक सरकारी बैठक के दौरान कहा कि रूस और बेलारूस की यह प्रतिक्रिया पोलिश सेना और नाटो सहयोगी बल के युद्ध अभ्यास के बाद आई है। बैठक में उन्होंने ये भी बताया कि गुरुवार की रात से ही पूर्वी सीमा बंद कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:रूस-यूक्रेन जंग पड़ोस तक पहुंची? इस देश ने मार गिराए रूसी ड्रोन, F-16 किए तैनात

पोलैंड ने पिछले हफ्ते किया था अभ्यास

बता दें कि पोलैंड ने पिछले सप्ताह 30,000 सैनिकों के साथ अपना आयरन डिफेंडर-25 अभ्यास शुरू किया था। पड़ोसी देश लिथुआनिया ने मंगलवार को अपना थंडर स्ट्राइक अभ्यास शुरू किया है। दोनों देश सैन्य समूह के टारसिस 25 अभ्यास में आठ अन्य नाटो सहयोगियों के साथ भी भाग ले रहे हैं। बेलारूसी रक्षा मंत्री विक्टर ख्रेनिन ने पिछले दिनों वारसॉ की आलोचना की थी कि उसने इस अभ्यास को 30,000 पोलिश सैनिकों को जुटाने का बहाना बनाया है।

बेलारूस उतारने जा रहा 13000 जवान

बेलारूसी नेता ने कहा था कि हम इस पर नज़र रखेंगे और माकूल जवा देंगे। इस बीच बेलारूस ने कहा है कि इस साल रूसी-बेलारूसी सैन्य अभ्यास में 13,000 सैनिक शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बेलारूस इस अभ्यास में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती और उसकी टेस्टिंग करने जा रहा है। इसमें वे मिसाइलें भी शामिल होंगे, जिसे हाल ही में रूस ने लॉन्च किया है। यह हथियार 2019 में अमेरिका द्वारा रूस के साथ एक द्विपक्षीय संधि से हटने के बाद विकसित किया है।

ये भी पढ़ें:यूक्रेन के एक गांव पर रूसी ग्लाइड बम से हमला, 20 लोगों की मौत; 21 घायल

सुबह में ही पोलैंड ने ढेर किए रूसी ड्रोन्स

बता दें कि पोलैंड ने बुधवार की अगले सुबह ही रूस के ड्रोन्स मार गिराए हैं, जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। अब 12 सितंबर से होने वाले सैन्य अभ्यास ने बेलारूस और पोलैंड के बीच टेंशन को और बढ़ा दिया है। पोलैंड नाटो का सदस्य देश है और वहां अमेरिकी और नाटो सेना का मिलिट्री बेस है, जिसने यूक्रेन-रूस जंग में बफर स्टेट बना रखा है। इस बीच, अमेरिकी प्रतिनिधि जो विल्सन ने आरोप लगाया है कि रूस ने पोलैंड पर हमला करने के लिए ईरान निर्मित शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया था। विल्सन ने एक्स पर लिखा, "राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वाइट हाउस में पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नॉरोकी की मेज़बानी के एक हफ़्ते से भी कम समय बाद रूस ईरानी शाहेद ड्रोन से नाटो सहयोगी पोलैंड पर हमला कर रहा है। यह युद्ध जैसा कृत्य है।"

Ukraine Crisis Russian President Vladimir Putin

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।