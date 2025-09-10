रूसी ड्रोन ढेर करने वाला देश अब सील करेगा पड़ोसी संग सीमा, पुतिन के किस कदम से खलबली

पोलैंड ने बुधवार की अगले सुबह ही रूस के ड्रोन्स मार गिराए हैं, जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। अब 12 सितंबर से होने वाले सैन्य अभ्यास ने बेलारूस और पोलैंड के बीच टेंशन को और बढ़ा दिया है।

यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने अब रूस के सहयोगी देश बेलारूस के साथ लगी अपनी पूर्वी सीमा को सील करने का ऐलान किया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि इस सप्ताह के अंत में बेलारूस के साथ अपनी सीमा बंद कर देंगे क्योंकि बेलारूस रूस के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहा है। दोनों देश 12 से 16 सितंबर के बीच ज़ापद-2025 नाम का सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। यह सैन्य अभ्यास रूस और बेलारूस द्वारा लगभग हर चार साल में आयोजित किए जाता रहा है।

डोनाल्ड टस्क ने इस अभ्यास को बेहद आक्रामक और पोलिश सीमा के बहुत करीब बताया है। टस्क ने एक सरकारी बैठक के दौरान कहा कि रूस और बेलारूस की यह प्रतिक्रिया पोलिश सेना और नाटो सहयोगी बल के युद्ध अभ्यास के बाद आई है। बैठक में उन्होंने ये भी बताया कि गुरुवार की रात से ही पूर्वी सीमा बंद कर दिया जाएगा।

पोलैंड ने पिछले हफ्ते किया था अभ्यास बता दें कि पोलैंड ने पिछले सप्ताह 30,000 सैनिकों के साथ अपना आयरन डिफेंडर-25 अभ्यास शुरू किया था। पड़ोसी देश लिथुआनिया ने मंगलवार को अपना थंडर स्ट्राइक अभ्यास शुरू किया है। दोनों देश सैन्य समूह के टारसिस 25 अभ्यास में आठ अन्य नाटो सहयोगियों के साथ भी भाग ले रहे हैं। बेलारूसी रक्षा मंत्री विक्टर ख्रेनिन ने पिछले दिनों वारसॉ की आलोचना की थी कि उसने इस अभ्यास को 30,000 पोलिश सैनिकों को जुटाने का बहाना बनाया है।

बेलारूस उतारने जा रहा 13000 जवान बेलारूसी नेता ने कहा था कि हम इस पर नज़र रखेंगे और माकूल जवा देंगे। इस बीच बेलारूस ने कहा है कि इस साल रूसी-बेलारूसी सैन्य अभ्यास में 13,000 सैनिक शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बेलारूस इस अभ्यास में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती और उसकी टेस्टिंग करने जा रहा है। इसमें वे मिसाइलें भी शामिल होंगे, जिसे हाल ही में रूस ने लॉन्च किया है। यह हथियार 2019 में अमेरिका द्वारा रूस के साथ एक द्विपक्षीय संधि से हटने के बाद विकसित किया है।