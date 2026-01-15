ग्रीनलैंड पर आपस में लड़ जाएगा NATO? ट्रंप की धमकी के बाद सेना भेज रहे यूरोपीय देश

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद यूरोपीय देशों ने अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी है। फ्रांस के सैनिक पहले से ही इस द्वीप पर मौजूद हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति मैक्रों ने बताया कि और फ्रांसीसी सैनिक युद्ध में भेजे जाएंगे। इसके अलावा पोलैंड ने ऐसा करने से इनकार किया है।

Greenland update: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीन लैंड को दी गई धमकी के बाद यूरोपीय देशों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गुरुवार को कहा कि आर्कटिक क्षेत्र को लेकर अमेरिका द्वारा जो धमकियां दी गई है, फ्रांस उनको दरकिनार नहीं कर सकता। ऐसे में फ्रांस भी बाकी यूरोपीय साझेदारों के साथ मिलकर जल्दी ही ग्रीनलैंड में अपनी तीनों सेनाओं को भेजेगा।

फ्रांसीसी सैनिकों को संबोधित करते हुए मैक्रों ने कहा कि हमें ग्रीनलैंड की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा, "इस उद्देश्य के लिए फ्रांसीसी सैनिकों की एक टीम पहले ही यहां पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में थल, वायु और समुद्री संसाधनों को और मजबूत करने के लिए और सैनिक ग्रीनलैंड जाएंगे।"

फ्रांस की तरफ से यह कदम ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशो में बढ़ते तनाव को देखते हुए उठाया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता में बैठने के साथ ही ग्रीन लैंड को लेकर अपने विचार सार्वजनिक कर दिए थे। हालांकि, उस वक्त सभी ने ट्रंप की इन बातों को ज्यादा गंभीरता के साथ नहीं लिया था। लेकिन अब जबकि ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए सैन्य विकल्प को भी खुला रखने का प्रस्ताव दिया है, तब से चीजें बिगड़ गई हैं।

आपको बता दें, अमेरिका ने अपने सैन्य बजट में कई अरब डॉलर की बढ्ढोत्तरी की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अगले वर्ष तक करीब 1.5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह सैन्य बजट अमेरिकी की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका द्वारा दूसरे देशों के ऊपर हमले लिए प्रयोग किया जाने वाला है।

ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर डेनमार्क राजशाही के अंदर स्वायत्त शासन चलाने वाले ग्रीनलैंड में करीब 56 हजार लोग रहते हैं। लभगभ पूरी तरह से बर्फ से ढंके इस क्षेत्र पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। उनका मानना है कि आर्कटिक में अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए उनका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना जरूरी है। हालांकि नाटो सदस्य होने के नाते डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अमेरिकी बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ट्रंप कब्जे से नीचे कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

कई विशेषज्ञों की मानें, तो ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड की मोटी बर्फ के नीचे दबे खजाने पर हैं। सदियों से बर्फ के नीचे छिपे इस द्वीप की जमीन में खनिजों के मिलने की संभावना है। ऐसे में अगर ट्रंप इसे अमेरिकी आधिपत्य में ले आते हैं, तो अलास्का की तरफ यह भी अमेरिकी भविष्य में एक खदान का काम कर सकता है। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में भी यह अमेरिकी वर्चस्व को बढ़ावा देगा।

यूरोप का विरोध ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के भले ही कैसे भी सपने हों, लेकिन डेनमार्क ने और ग्रीन लैंड ने अपनी राय साफ कर दी है। ग्रीनलैंड के उपप्रधानमंत्री म्यूट एगेडे ने बुधवार को कहा कि वहां नाटो कुछ ही दिनों में ग्रीनलैंड में नाटो सैनिकों की तैनाती होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "आज से और आने वाले दिनों में ग्रीनलैंड में नाटो सैनिकों की उपस्थिति बढ़ने की उम्मीद है। सैन्य विमानों और जहाजों की संख्या में भी वृद्धि होने की संभावना है।"