NATO पर संकट के संकेत; ट्रंप के बयान पर बोला स्पेन- सुरक्षा के नए रास्ते तलाशने होंगे
स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस ने मंगलवार को कहा कि नाटो सहयोगियों के बारे में अमेरिका की हालिया शिकायतों और गठबंधन छोड़ने की धमकियों के कारण यूरोपीय राष्ट्र अब स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ने को विवश हो रहे हैं।
मिडिल ईस्ट में तनाव और ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो गठबंधन को लेकर कई बार विवादित बयान दिए हैं, जिससे गठबंधन में संकट गहराता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। स्पेन का कहना है कि अमेरिका की इन टिप्पणियों और धमकियों ने यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा के लिए वैकल्पिक विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया है।
स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस ने मंगलवार को कहा कि नाटो सहयोगियों के बारे में अमेरिका की हालिया शिकायतों और गठबंधन छोड़ने की धमकियों के कारण यूरोपीय राष्ट्र अब स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ने को विवश हो रहे हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल से बात करते हुए जोर देकर कहा कि नाटो यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी गठबंधन रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन का नया रुख यूरोपियनों को अपनी संप्रभुता और रक्षा मामलों में बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है।
इस दौरान अल्बेरेस ने याद दिलाया कि 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद नाटो के सहयोगी वाशिंगटन के साथ पूरी एकजुटता से खड़े थे। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूरी तरह ट्रंप पर निर्भर करता है, लेकिन हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। उन्होंने यूरोपीय संघ को अखिल यूरोपीय सेना बनाने, रक्षा उद्योगों को एकीकृत करने, साथ ही डिजिटल सिंगल मार्केट और पूंजी बाजार संघ स्थापित करने की सलाह दी।
बता दें कि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजरायल हमलों की शुरुआत के बाद जब यूरोपीय देशों ने हार्मुज स्ट्रेट को वैश्विक जहाजरानी के लिए खोलने के लिए अपनी नौसेनाएं भेजने से इनकार कर दिया, तब ट्रंप ने नाटो से हटने पर विचार करने की घोषणा की थी, जिससे गठबंधन गंभीर संकट में फंस गया है।
गौरतलब है कि स्पेन की वामपंथी सरकार ईरान युद्ध की मुखर आलोचकों में शामिल रही है। उसने इसे अवैध और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है। स्पेन ने अमेरिकी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और दक्षिणी स्पेन में संयुक्त रूप से संचालित सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल युद्ध से संबंधित अभियानों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अल्बेरेस ने स्पष्ट किया कि स्पेनिश ठिकानों का उपयोग केवल संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप ही किया जा सकता है। इसके जवाब में ट्रंप ने स्पेन के खिलाफ व्यापार शुल्क लगाने और व्यापार संबंध तोड़ने की धमकी दे दी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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