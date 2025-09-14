NASA expels Chinese nationals over espionage fears Amid tension between us and china चीन और US में बढ़ते तनाव से खौफ में नासा? चीनी कर्मचारियों पर लगाए प्रतिबंध, International Hindi News - Hindustan
NASA expels Chinese nationals over espionage fears Amid tension between us and china

चीन और US में बढ़ते तनाव से खौफ में नासा? चीनी कर्मचारियों पर लगाए प्रतिबंध

NASA expels Chinese nationals: अमेरिका और चीन के बढ़ते तनाव के बीच नासा को भी अपनी सुरक्षा में सेंध लगने का खतरा सताने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी डर के वजह से एजेंसी ने अपने कई कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 06:02 PM
अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव का असर अब अमेरिका में काम करने वाले चीनी नागरिकों के ऊपर भी दिखने लगा है। अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा ने अमेरिकी वीजा लेकर काम कर रहे चीनी मूल के कर्मचारियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें कई सुविधाओं के उपयोग करने, रिसर्च कार्यक्रम तक पहुंच और इंटरनल नेटवर्क में पहुंच को भी सीमित करना शामिल है।

द एपोच टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी स्पेस ऑर्गनाइजेशन का यह कदम वाशिंगटन और बीजिंग के बीच में बढ़ते तनाव और कंपटीशन की वजह से उठाया गया है। एजेंसी द्वारा उठाया गया यह कदम उसकी अंतरिक्ष नेतृत्व क्षमता की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को प्रदर्शित करता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, नासा के कई सारे प्रोजेक्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, या फिर रिसर्चर के रूप में काम कर रहे लोगों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन लोगों को 5 सितंबर को ही इस बारे में सूचना दे दी गई थी कि उनकी पहुंच समाप्त कर दी गई है। कथित तौर पर कई लोगों को तो बिना बताए ही डिजिटल सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उन्हें प्रोजेक्ट्स से जुड़ी किसी भी मीटिंग में शामिल होने से रोक दिया गया।

नासा की तरफ से भी इस फैसले की पुष्टि की गई है। प्रेस सचिव बेथानी स्टीवंस ने इस फैसले के बारे में कहा कि एजेंसी शारीरिक या साइबर किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए वह ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए आतंरिक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संवेदनशील कामों और प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए यह प्रतिबंध जरूरी थे।

रिपोर्ट के मुताबिक यह निर्णय अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में चीनी नागरिकों की कड़ी निगरानी के बाद लिया गया है। इन सेक्टर्स में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जुड़े लोगों द्वारा जासूसी के मामले सामने आए थे।

फिलहाल नासा की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा यह कदम किसी हालिया घटना की वजह से उठाया गया है या नहीं। हालांकि जब एजेंसी से इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उनकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर सीन डफी ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को ही अंतरिक्ष की दूसरी दौड़ का नेतृत्व करना चाहिए। ऐसे में हमें सुरक्षा रखनी होगी। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि चीन की महत्वाकांक्षा अंतरिक्ष में खोज की नहीं बल्कि सैन्य उद्देश्यों से प्रेरित है।

