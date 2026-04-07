Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नासा ने फिर किया कमाल, आर्टेमिस-II मिशन की अर्थसेट तस्वीरों ने जीता दिल, जानें खासियत

Apr 07, 2026 10:43 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

आर्टेमिस-II मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर यात्रा कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से यह अनोखा दृश्य कैद किया। इस तस्वीर में नीले रंग की पृथ्वी सफेद बादलों के साथ दिखाई देती है।

नासा ने फिर किया कमाल, आर्टेमिस-II मिशन की अर्थसेट तस्वीरों ने जीता दिल, जानें खासियत

नासा के आर्टेमिस-II मिशन ने लगभग 57 साल बाद एक बार फिर अंतरिक्ष इतिहास को दोहराया है और पृथ्वी की बेहद शानदार तस्वीर जारी की है। इस बार अंतरिक्ष यात्रियों ने अर्थसेट नाम की तस्वीर कैद की है, जिसमें पृथ्वी चंद्रमा के क्षितिज के पीछे डूबती हुई दिखाई देती है। यह तस्वीर साल 1968 में अपोलो-8 मिशन के दौरान ली गई प्रसिद्ध अर्थराइज फोटो का मॉडर्न वेरिएंट मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें:ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे ट्रंप? अमेरिका का बड़ा बयान आ गया, जानिए क्या कहा

आर्टेमिस-II मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री (रीड वाइज़मैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसन) चंद्रमा के चारों ओर यात्रा कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से यह अनोखा दृश्य कैद किया। इस तस्वीर में नीले रंग की पृथ्वी सफेद बादलों के साथ दिखाई देती है, जो चंद्रमा की पथरीली सतह के पीछे धीरे-धीरे गायब होती नजर आती है। यह दृश्य इंसानी आंखों के लिए बेहद दुर्लभ और भावनात्मक बताया गया है।

ये भी पढ़ें:LIVE: US ने पावर प्लांट पर हमला किया तो पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाएगा- ईरान

आखिर क्यों बेहद खास है यह तस्वीर

यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि यह लगभग 6 दशक पहले ली गई ऐतिहासिक तस्वीर की याद दिलाती है, जिसने दुनिया को पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी का नजारा दिखाया था। आर्टेमिस-II मिशन ने न सिर्फ उस विरासत को आगे बढ़ाया है, बल्कि आधुनिक तकनीक की मदद से और भी साफ और हाई-रेजोल्यूशन तस्वीरें उपलब्ध कराई हैं। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी, चंद्रमा और यहां तक कि सौर ग्रहण के भी अद्भुत दृश्य देखे और रिकॉर्ड किए।

ये भी पढ़ें:होर्मुज मार्ग खोलने की आखिरी उम्मीद भी ढही; UNSC में रूस-चीन ने कर दिया खेला

नासा का यह मिशन मानव अंतरिक्ष खोज के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य में इंसानों को फिर से चंद्रमा पर भेजना और आगे चलकर मंगल ग्रह तक पहुंचना है। अर्थसेट जैसी तस्वीरें न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से अहम हैं, बल्कि यह हमें हमारी पृथ्वी की खूबसूरती और उसकी नाजुकता का एहसास भी कराती हैं, जिससे पूरी मानवता के एक होने का संदेश मिलता है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
NASA Moon Rise Moon Rise Time

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।