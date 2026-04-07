नासा ने फिर किया कमाल, आर्टेमिस-II मिशन की अर्थसेट तस्वीरों ने जीता दिल, जानें खासियत
आर्टेमिस-II मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर यात्रा कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से यह अनोखा दृश्य कैद किया। इस तस्वीर में नीले रंग की पृथ्वी सफेद बादलों के साथ दिखाई देती है।
नासा के आर्टेमिस-II मिशन ने लगभग 57 साल बाद एक बार फिर अंतरिक्ष इतिहास को दोहराया है और पृथ्वी की बेहद शानदार तस्वीर जारी की है। इस बार अंतरिक्ष यात्रियों ने अर्थसेट नाम की तस्वीर कैद की है, जिसमें पृथ्वी चंद्रमा के क्षितिज के पीछे डूबती हुई दिखाई देती है। यह तस्वीर साल 1968 में अपोलो-8 मिशन के दौरान ली गई प्रसिद्ध अर्थराइज फोटो का मॉडर्न वेरिएंट मानी जा रही है।
आर्टेमिस-II मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री (रीड वाइज़मैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसन) चंद्रमा के चारों ओर यात्रा कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से यह अनोखा दृश्य कैद किया। इस तस्वीर में नीले रंग की पृथ्वी सफेद बादलों के साथ दिखाई देती है, जो चंद्रमा की पथरीली सतह के पीछे धीरे-धीरे गायब होती नजर आती है। यह दृश्य इंसानी आंखों के लिए बेहद दुर्लभ और भावनात्मक बताया गया है।
आखिर क्यों बेहद खास है यह तस्वीर
यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि यह लगभग 6 दशक पहले ली गई ऐतिहासिक तस्वीर की याद दिलाती है, जिसने दुनिया को पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी का नजारा दिखाया था। आर्टेमिस-II मिशन ने न सिर्फ उस विरासत को आगे बढ़ाया है, बल्कि आधुनिक तकनीक की मदद से और भी साफ और हाई-रेजोल्यूशन तस्वीरें उपलब्ध कराई हैं। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी, चंद्रमा और यहां तक कि सौर ग्रहण के भी अद्भुत दृश्य देखे और रिकॉर्ड किए।
नासा का यह मिशन मानव अंतरिक्ष खोज के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य में इंसानों को फिर से चंद्रमा पर भेजना और आगे चलकर मंगल ग्रह तक पहुंचना है। अर्थसेट जैसी तस्वीरें न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से अहम हैं, बल्कि यह हमें हमारी पृथ्वी की खूबसूरती और उसकी नाजुकता का एहसास भी कराती हैं, जिससे पूरी मानवता के एक होने का संदेश मिलता है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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