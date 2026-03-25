NASA ने स्टेशन छोड़ा, अब सीधे बनाएगा बेस; मून मिशन में बड़ा बदलाव
नासा ने चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष स्टेशन (लूनर गेटवे) स्थापित करने की अपनी योजना रद्द कर दी है। इसके बजाय एजेंसी अगले सात वर्षों में चंद्रमा की सतह पर 20 अरब डॉलर की लागत से एक स्थायी बेस बनाने के लिए गेटवे के घटकों का उपयोग करेगी।
नासा ने चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष स्टेशन (लूनर गेटवे) स्थापित करने की अपनी योजना रद्द कर दी है। इसके बजाय एजेंसी अगले सात वर्षों में चंद्रमा की सतह पर 20 अरब डॉलर की लागत से एक स्थायी बेस बनाने के लिए गेटवे के घटकों का उपयोग करेगी। नासा के नए प्रमुख जेरेड इसाकमैन ने मंगलवार को यह घोषणा की। दिसंबर में नासा में शपथ लेने वाले इसाकमैन ने वाशिंगटन स्थित एजेंसी मुख्यालय में एक दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान आर्टेमिस कार्यक्रम में किए जा रहे बड़े बदलावों की रूपरेखा पेश की।
इसाकमैन ने प्रतिनिधियों से कहा कि यह किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं करना चाहिए कि हम गेटवे को उसके वर्तमान स्वरूप में रोक रहे हैं और चंद्रमा की सतह पर निरंतर संचालन का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसाकमैन ने कहा कि कुछ वास्तविक हार्डवेयर और समय-सारणी संबंधी चुनौतियों के बावजूद, हम सतह और अन्य कार्यक्रम उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए उपकरणों तथा अंतरराष्ट्रीय साझेदार प्रतिबद्धताओं का पुन: उपयोग कर सकते हैं।
नॉर्थरोप ग्रुम्मन और इंट्यूटिव मशीन्स की लैंटेरिस स्पेस सिस्टम्स जैसी कंपनियों द्वारा निर्मित लूनर गेटवे का अधिकांश हिस्सा पहले ही तैयार हो चुका था। इसे मूल रूप से चंद्रमा की कक्षा में एक अनुसंधान मंच और स्थानांतरण स्टेशन के रूप में डिजाइन किया गया था, जहां अंतरिक्ष यात्री चंद्र लैंडर में सवार होने से पहले रुकते थे।
यह बदलाव नासा के प्रमुख चंद्र कार्यक्रम आर्टेमिस के तहत अरबों डॉलर के अनुबंधों को नया रूप दे रहा है। चीन द्वारा 2030 तक चंद्रमा पर उतरने के लक्ष्य को लेकर बढ़ती होड़ के बीच कंपनियां तेज गति से काम कर रही हैं। नासा का यह कदम चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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