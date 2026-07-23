पाक नहीं तो PoK ही सही, मुझे PM बनाओ भाई! शहबाज से नवाज शरीफ की 'सेकंड होम' वाली गुहार
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ताकि वे इस इलाके के विकास की देखरेख खुद कर सकें। उन्होंने इसे अपना दूसरा घर बताया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के प्रमुख नवाज शरीफ ने एक नई और हैरान करने वाली इच्छा जाहिर की है। वह पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। PoK की राजधानी मुजफ्फराबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा कि वे इस क्षेत्र के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ताकि वे इस इलाके के विकास की देखरेख खुद कर सकें। शरीफ ने दावा किया कि PoK उनके लिए उतना ही अहम है, जितना उनका अपना प्रांत पंजाब। उन्होंने कहा, "यह मेरा दूसरा घर है। मेरे पूर्वज कश्मीर से ही आए थे।"
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज़ शरीफ ने कहा, "अगर मेरी पार्टी जीतती है, तो मैं प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से मुझे कश्मीर (PoK) का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहूंगा ताकि मैं इस इलाके के विकास की देखरेख खुद कर सकूं।" नवाज शरीफ ने स्पष्ट किया कि उनकी यह इच्छा केवल पद के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए है।
चुनौतियों के बीच चुनावी दंगल
PoK में 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच चुनाव होने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन चुनावों में नवाज शरीफ की पार्टी PML-N का मुकाबला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) से है, जो केंद्र में उनकी गठबंधन सहयोगी है। हालांकि, नवाज शरीफ की यह राह इतनी आसान नहीं दिखती। यह क्षेत्र वर्तमान में भारी अशांति और विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) के नेतृत्व में महंगाई, बिजली की बढ़ती दरों और विशिष्ट विशेषाधिकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है, जिसमें अब तक 30 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
PoK में चल रहे धरने जारी रहेंगे
पिछले हफ़्ते, JKJAAC ने अपने तय 'लॉन्ग मार्च' को 21 जुलाई तक के लिए टाल दिया था। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने का "एक आखिरी मौका" दिया था। बाद में, पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित किए गए इस समूह ने आज इलाके में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। समूह ने चेतावनी दी कि मुज़फ़्फ़राबाद की ओर 'लॉन्ग मार्च' इस हफ़्ते फिर से शुरू होगा, जबकि PoK में चल रहे धरने जारी रहेंगे।
PoK पर भारत का रुख सख्त
इधर, भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। नई दिल्ली का यह भी कहना है कि पाकिस्तान ने इन केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों पर "ग़ैर-क़ानूनी और ज़बरदस्ती कब्ज़ा" कर रखा है। भारत ने PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान में हुए चुनावों को लेकर पाकिस्तान के सामने कई बार विरोध दर्ज कराया है और इन कब्ज़े वाले इलाकों की तथाकथित विधानसभाओं को मान्यता नहीं देता है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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