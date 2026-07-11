Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मां ने शुरू कर दी अंतिम संस्कार की तैयारी, फिर… रुला देगी फुटबॉल कोच की ये कहानी

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

स्टाले का दिल धड़कना बंद हो चुका था। पूरे 7 मिनट तक वे तकनीकी रूप से मृत घोषित कर दिए गए थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो आपको भी हैरान कर देगा। इतिहास लिखा जाना बाकी था।

मां ने शुरू कर दी अंतिम संस्कार की तैयारी, फिर… रुला देगी फुटबॉल कोच की ये कहानी

“मेरी मां ने मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी।” किसी शख्स के मुंह से यह कहना कितना कष्टदायी होता होगा, हम इसकी कल्पना भी नहीं सकते। हाल ही में फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर अपनी यह कहानी सुनाई है नॉर्वे के हेड कोच स्टाले सोलबैकेन ने। अमेरिका में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप में पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को हराकर नॉर्वे की टीम पहली बार क्वार्टरफाइनल में पहुंच गई है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद जब कोच सोलबैकेन जब अपने परिवार से मिले, तो वो भयावह पल याद आ गए जब वो लगभग इस दुनिया को ही अलविदा कह चुके थे। लगभग 25 साल पहले मौत सोलबैकेन के सिरहाने खड़ी थी। लेकिन आखिरकार जीत हौसलों की हुई।

साल था 2001, तारीख 13 मार्च। 33 साल के सोलबैकेन उस समय एक शानदार मिडफील्डर थे और डेनिश क्लब एफसी कोपेनहेगन के लिए खेलते थे। ट्रेनिंग के दौरान अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ और वे मैदान पर गिर पड़े। उनका दिल धड़कना बंद हो चुका था। डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी मदद दी। एम्बुलेंस बुलाई गई। पूरे 7 मिनट तक सोलबैकेन का दिल खामोश रहा। टेक्निकली, वे मर चुके थे।

ये भी पढ़ें:बंगाल में फुटबॉल मैच के बाद खूनी खेल, 17 साल के खिलाड़ी की गला रेतकर हत्या!

फिर हुआ एक चमत्कार

उम्मीद खत्म ही हो गई थी कि अस्पताल के रास्ते में अचानक एक चमत्कार हुआ। उनके दिल ने फिर से हरकत की। इसके बाद वे करीब 26 घंटे तक कोमा में रहे। सोलबैकेन ने बाद में उस पल को याद करते हुए एक पॉडकास्ट में कहा था, “मैंने उस वक्त एक नीली रोशनी और फिर एक धुंधली सी सुरंग देखी थी। मुझे लग रहा था कि मैं हमेशा के लिए वहीं रहने वाला हूं।” इधर सोलबैकेन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, उधर उनकी मां को खबर पहुंचाई गई। उनकी मां नॉर्वे से कोपेनहेगन के लिए रवाना हुईं। सफर लंबा था और एक मां का दिल गहरे डर से बैठा जा रहा था। उन्हें बेटे की सही सलामत होने की कोई खबर नहीं थी।

ये भी पढ़ें:40 की उम्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शुरू की डॉक्टरी, कैसे हासिल किया ये मुकाम

एक इंटरव्यू में सोलबैकेन का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा, “मेरी मां जब रास्ते में थीं, तो वे सिर्फ मेरे अंतिम संस्कार के बारे में सोच रही थीं। वे सोच रही थीं कि अपने जवान बेटे का अंतिम संस्कार कैसे करेंगी। उनके दिमाग में यह ख्याल भी आ रहा था कि अगर मैं बच भी गया लेकिन मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तो वे मुझे कैसे संभालेंगी।” आगे जांच में पता चला कि सोलबैकेन को दिल की बीमारी थी। डॉक्टरों ने उनके सीने में एक पेसमेकर लगा दिया और साफ कह दिया कि अब वे कभी पेशेवर फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। 33 साल की उम्र में एक खिलाड़ी का करियर हमेशा के लिए थम गया।

कोच बन रच दिया इतिहास

लेकिन मौत के मुंह से लौटकर सोलबैकेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार कहा था, "जब मैं उस दिन मौत को हरा कर जिंदा बच गया, तो अब मैं जिंदगी की किसी भी चुनौती से आंखें मिला सकता हूँ।" और उन्होंने यही किया। खिलाड़ी के रूप में करियर खत्म हुआ, तो वे कोच बन गए। दिसंबर 2020 में उन्होंने नॉर्वे की राष्ट्रीय टीम की कमान संभाली। शुरुआती कुछ साल बेहद मुश्किल रहे। टीम 2022 वर्ल्ड कप और 2024 यूरो कप के लिए क्वालीफाई तक नहीं कर सकी। हर तरफ आलोचनाएं थीं, लेकिन नॉर्वे फुटबॉल फेडरेशन ने सोलबैकेन पर भरोसा बनाए रखा।

ये भी पढ़ें:कैसे एक संत बन गया गे समुदाय का सबसे बड़ा आइकॉन? कौन थे सेंट सेबस्टियन

सोलबैकेन के मार्गदर्शन में अर्लिंग हालैंड और मार्टिन ओडेगार्ड जैसे युवा खिलाड़ियों की नई पीढ़ी ने वो कर दिखाया जो कभी नामुमकिन लगता था। नॉर्वे ने अपने ग्रुप स्टेज के सभी 8 मैच जीतकर वर्ल्ड कप में जगह बनाई। इसके बाद वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में पहले आइवरी कोस्ट और फिर दिग्गज ब्राजील को हराकर नॉर्वे को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Fifa World Cup

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।