'मुस्लिम मुझे मारना चाहते हैं, FBI ने बताया'; कुरान जलाने वाली ट्रंप समर्थक ने हिंदुओं पर क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कट्टर समर्थक और टेक्सास से रिपब्लिकन पार्टी की कांग्रेस उम्मीदवार वालेंटीना गोमेज ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। वालेंटीना ने दावा किया कि उन्हें 'मुस्लिम समुदाय के लोग जान से मारना चाहते हैं।' उन्होंने ये भी कहा कि खुद अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एफबीआई ने उन्हें इसकी जानकारी दी है। इस वीडियो में उन्होंने हिंदुओं के बारे में भी एक महत्वपूर्ण बयान दिया है।

क्या बोलीं वालेंटीना गोमेज? वीडियो में वालेंटीना गोमेज एक लाल शर्ट पहने हुए हैं, जिस पर 1776 और अमेरिकी ध्वज का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि एफबीआई ने उन्हें बताया कि मुस्लिम उन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि यहूदियों, हिंदुओं और यहां तक कि ड्रैगन के अनुयायियों को भी मारना चाहते हैं, जो कुरान के अलावा अन्य धर्मग्रंथों में विश्वास करते हैं।

हिंदुओं के लिए क्या कहा? वालेंटीना गोमेज ने कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथी यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिशिगन में मुस्लिम आतंकवादियों को आधिकारिक पुलिस बैज दिए गए हैं, जिससे वे इस्लामिक कानून के तहत किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं जो इसके अधीन नहीं होता।

उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "अगर मुसलमान बहुसंख्यक हो गए, तो वे आपकी बेटियों का उनकी मासूमियत से बलात्कार करेंगे और आपके समुदायों को ब्रिटेन की तरह ही गुलामी में लाएंगे। एफबीआई जानती है कि इस्लाम का युद्ध मेरे खिलाफ नहीं है- यह अमेरिका के खिलाफ है, और मैं यहूदियों और हिंदुओं के साथ बस बीच में खड़ी हूं। कांग्रेस इन आतंकवादियों से अमेरिका की रक्षा नहीं करेगी, इसलिए मुझे भेज दो- क्योंकि मैं करूंगी।"

वालेंटीना गोमेज ने कहा कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर अमेरिकी जीवनशैली की रक्षा कर रही हैं और कांग्रेस में पहुंचने के लिए लोगों से प्रार्थना और दान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम का टेक्सास में कोई स्थान नहीं है और "जीसस किंग" है। वीडियो के अंत में उन्होंने खुद को "वालेंटीना गोमेज फॉर कांग्रेस, टेक्सास 31वीं" के रूप में पेश किया और "पावर्ड बाय जीसस क्राइस्ट" लिखा हुआ दिखाया।