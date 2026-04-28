ईरान को जवाब देने की तैयारी में मुस्लिम देश? सऊदी अरब में जमावड़ा; कौन-कौन हो रहा शामिल
अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच खाड़ी देश सऊदी अरब में बैठक कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में ईरान द्वारा किए गए हमलों पर प्रतिक्रिया देने की योजना बनाई जाएगी। अमेरिका से युद्ध के दौरान ईरान ने खाड़ी देशों में हमले किए थे।
ईरान और अमेरिका में जारी तनाव के बीच खाड़ी देशों के नेता सऊदी अरब में महाबैठक कर रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को जेद्दाह में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के नेता मिल रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुए आज दो महीने बीत गए हैं। इस बीच यह पहली बैठक है जब खाड़ी देशों के नेता एक जगह पर इकट्ठा होरहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि यह बैठक ईरान को जवाब देने के लिए बुलाई गई है। अमेरिका के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने कतर और यूएई समेत पड़ोसी देशों पर भी मिसाइल हमले किए थे। ऐसे में ये सारे मुस्लिम देश ईरान को प्रतिक्रिया देने पर विचार कर रहे हैं।
बता दें कि जीसीसी में 6 देश हैं। ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल हमलों में इन देशों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। 8 अप्रैल और ईरान और अमेरिका बीच अस्थायी युद्धविराम होगया है। अमेरिका और ईरान ने एक बार पाकिस्तान में स्थायी युद्धविराम के लिए वार्ती भी की लेकिन इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया।
खाड़ी देशों की न्यूज एजेंसियों के मुताबिक इस बैठक में कतर के अमीर, कुवैत के क्राउन प्रिंस और बहरीन के किंग शामिल हो रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ओणान, यूएई भी इसमें हिस्सा लेगा या नहीं। सऊदी अरब खुद इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। जानकारों का कहना है कि जीसीसी का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है। खाड़ी के अमीर मुस्लिम देशों का यह संगठन अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाया है।
होर्मुज के पास फंसे हैं 20 हजार से ज्यादा नाविक
बता दें कि ईरान और अमेरिका में तनाव कम ना होने की वजह से होर्मुज भी बंद है और इस वजह से सैकड़ों जहाजों पर हजारों नाविक भी फंसे हुए हैं। इसके अलावा दुनिया के ज्यादातर देश फ्यूल की कमी से जूझने लगे हैं। दुनिया के कुल तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का लगभग पांचवां हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। समुद्र संबंधी डेटा देने कंपनी 'लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस' के अनुसार, 13 से 19 अप्रैल के दौरान इस जलडमरूमध्य से लगभग 80 जहाज गुजरे। युद्ध से पहले इस मार्ग से प्रतिदिन लगभग 130 या उससे अधिक जहाज गुजरते थे।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक दर्जनों जहाजों पर हुए हमलों में कम से कम 10 नाविकों की मौत हो चुकी है। पिछले हफ़्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। इसके बावजूद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी जारी रखी। जवाब में, ईरान ने स्ट्रेट में जहाज़ों पर गोलीबारी की और दो जहाज़ों पर कब्ज़ा कर लिया।
वहीं, 'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, मध्य पूर्व में सैन्य खर्च 2025 में स्थिर हो गया जबकि दुनिया के अन्य हिस्सों में यह बढ़ गया। इसके अनुसार, पूरे क्षेत्र के सैन्य खर्च में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन इजरायल और ईरान दोनों के खर्च में वास्तव में गिरावट आई है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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