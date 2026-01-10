मुस्लिम देश ने बैन कर दिया एलन मस्क का ग्रोक AI, पोर्न कॉन्टेंट को लेकर ऐक्शन

Hindustan Hindi News
इंडोनेशिया की सरकार ने एलन मस्क के ग्रोक एआई के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए अस्थायी बैन लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि अश्लील सामग्री बनाने की वजह से इसपर रोक लगाई गई है।

Jan 10, 2026 05:17 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
ग्रोक एआई से जुड़े अश्लील कॉन्टेंट को लेकर भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की धमकी दी थी। इसके बाद ग्रोक एआई ने तस्वीर बनाने पर सीमाएं तय की हैं। हालांकि भारत सरकार इसको लेकर अब भी सख्त है। इसी बीच इंडोनेशिया ने एलन मस्क के ग्रोक ऐआई पर बैन लगा दिया है। इंडोनेशिया के संचार और डिजिटल मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि अश्लील सामग्री की वजह से यह कार्रवाई की गई है।

उन्होंने कहा, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्रोक एआई पर ऐक्शन लिया गया है। हमें चिंता है कि यह एआई प्लैटफॉर्म पोर्न कॉन्टेंट बना रहा है। फिलहाल सरकार ने ग्रोक ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। बता दें कि इंडोनेशिया ऐसा पहला देश बन गया है जिसने ग्रोक पर सख्त कदम उठाया है।

भारत सरकार ने एक्स से ग्रोक एआई से जुड़े अश्लील कॉन्टेंट पर कार्रवाई और इस तरह की सामग्री पर रोक लगाने को लेकर अधिक जानकारी मांगी है। वहीं एक्स ने जवाब में कहा कि वह भारत के कानून और नियमों का सम्मान करते हैं। एक्स ने कहा कि भारत उसके लिए एक बड़ा बाजार है। हालांकि इसमें भ्रामक पोस्ट और अश्लील कॉन्टेंट को लेकर कोई बात नहीं कही गई थी।

