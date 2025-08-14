Munir nuclear war threat is madness US should break relations with Pakistan British writer advices trump मुनीर की परमाणु युद्ध वाली धमकी पागलपन है, पाक से संबंध तोड़े अमेरिका; ब्रिटिश लेखक की नसीहत, International Hindi News - Hindustan
मुनीर की परमाणु युद्ध वाली धमकी पागलपन है, पाक से संबंध तोड़े अमेरिका; ब्रिटिश लेखक की नसीहत

प्रवक्ता ने यह भी कहा कि यह अफसोसजनक है कि यह बयान किसी दोस्ताना तीसरे देश की धरती से दिया गया। भारत ने दोहराया कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगा।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 07:36 AM
पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर द्वारा अमेरिका में परमाणु युद्ध को लेकर दिए गए बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। ब्रटिश लेखक डेविड वेंस ने सोमवार को मुनीर के भारत के खिलाफ दिए गए कथित परमाणु हमले के बयान की कड़ी निंदा की। वेंस ने इसे पूरी तरह से घृणित, शर्मनाक और लापरवाह करार दिया।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में वेंस ने कहा, “भारत पर हमला करना और परमाणु युद्ध छेड़ने जैसी बातें करना पागलपन है। भारत की प्रतिक्रिया संतुलित और समझदारी भरी रही है। उन्हें इस तरह के भड़काऊ बयान देने से बचना चाहिए और उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।”

वेंस ने अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया को भी कमजोर बताया और कहा कि वाशिंगटन को और कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिका को पाकिस्तान से राजनयिक संबंध तोड़ने पर विचार करना चाहिए, जब तक वह सभ्य देश की तरह व्यवहार न करे।

वेंस ने कहा कि यह बयान अमेरिकी धरती पर दिया गया, जो सोची-समझी बेइज्जती है। उन्होंने सवाल उठाया कि “अमेरिका या राष्ट्रपति ट्रंप इसे क्यों बर्दाश्त करते हैं, जबकि पाकिस्तान बार-बार संवेदनशील मुद्दों पर भड़काऊ बयान देता है।”

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने भी मुनीर के बयान को पाकिस्तान का परमाणु धमकी देने का पुराना तरीका बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “अंतरराष्ट्रीय समुदाय खुद देख सकता है कि ऐसे बयानों में कितनी गैर-जिम्मेदारी झलकती है। वह भी एक ऐसे देश में जहां सेना आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर काम करती है, वहां परमाणु हथियारों के नियंत्रण पर कितना संदेह है।”

