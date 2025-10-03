अब जर्मनी के म्यूनिख हवाई अड्डे पर दिखा ड्रोन, 17 उड़ानें रद्द; पूरे यूरोप में दहशत
पुलिस और अग्निशमन विभाग को तुरंत अलर्ट किया गया, और जांच जारी है। ड्रोन कहां से आया इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। लेकिन यह घटना यूरोप में हाल की ड्रोन संबंधी घटनाओं की श्रृंखला का हिस्सा लग रही है।
जर्मनी के व्यस्त म्यूनिख हवाई अड्डे पर गुरुवार शाम को ड्रोन के दिखने की घटनाओं के कारण हवाई यातायात नियंत्रण को अचानक रोकना पड़ा। इसके चलते, 17 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिससे लगभग 3,000 यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने शुक्रवार तड़के एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की।
घटना गुरुवार रात लगभग 10 बजे (स्थानीय समय) के बाद हुई, जब हवाई क्षेत्र में कई ड्रोन नजर आए। सुरक्षा कारणों से हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इसके अलावा, 15 आगमन वाली उड़ानों को स्टुटगार्ट, नूर्नबर्ग, फ्रैंकफर्ट जैसे जर्मन शहरों तथा पड़ोसी ऑस्ट्रिया के वियना हवाई अड्डे पर डायवर्ट किया गया। म्यूनिख हवाई अड्डा दक्षिणी जर्मनी के बवेरिया प्रांत में स्थित है। यह इस वर्ष के पहले छह महीनों में ही लगभग 2 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान कर चुका है।
हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और अग्निशमन विभाग को तुरंत अलर्ट किया गया, और जांच जारी है। ड्रोन कहां से आया इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। लेकिन यह घटना यूरोप में हाल की ड्रोन संबंधी घटनाओं की श्रृंखला का हिस्सा लग रही है। कुछ हफ्ते पहले डेनमार्क के कोपेनहेगन और नॉर्वे के ओस्लो हवाई अड्डों पर भी ड्रोन दिखने से उड़ानें प्रभावित हुई थीं, जिसके बाद डेनमार्क ने नागरिक ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटनाएं सुरक्षा खतरे का संकेत दे सकती हैं, खासकर नाटो सदस्य देशों के हवाई क्षेत्रों में। म्यूनिख हवाई अड्डा ने यात्रियों से वैकल्पिक व्यवस्था करने और आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करने की सलाह दी है। अब तक कोई चोट या नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियां ड्रोन के पीछे किसी संभावित खतरे की पड़ताल कर रही हैं।
