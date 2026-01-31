ईरान में मिट्टी के पहाड़, परमाणु ठिकानों की किलेबंदी; सैटलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन

संक्षेप: सैटलाइट तस्वीरों के मुताबिक ईरान में परमाणु ठिकानों की किलेबंदी का काम बहुत तेजी से चल रहा है।इतना ही नहीं ईरान ने 1000 ड्रोन तैनात कर दिए हैं। ऐसे में अमेरिका को हमले का प्लान ही बदलना पड़ा है।

ईरान में सरकार विरोधी आंदोलन और अमेरिका के साथ बढ़ती हुई तनातनी के बीच कुछ सैटलाइट तस्वीरों ने टेंशन और बढ़ा दी है। इन तस्वीरों में देखा गया है कि ईरान के दो परमाणु ठिकानों पर कुछ गतिविधियां चल रही हैं। जून में इजरायल के साथ 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिकी हमले में ये दोनों ही ठिकाने तबाह हो गए थे। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में कोई बात सार्वजनिक नहीं करता है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है।

जानकारी के मुताबिक ईरान किसी भी कीमत पप अपने न्यूक्लियर गोल्ड को बचा रहा है। तेहरान ने परमाणु ठिकानों को लेकर अपनी रणनीति बदल ली है। सैटलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहां मिट्टी के विशाल पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं। इसके अलावा मलबे के ऊपर ही छतें बनाई जा रही हैं। ये तस्वीरों फोर्डो और नटांज परमाणु ठिकानों की हैं। बताया जा रहा है कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को मिट्टी में इतने गहरे दबा रहा है कि किसी हमले का असर उनपर ना हो। इस तरह से ईरान परमाणु ठिकानों की किलेबंदी कर रहा है।

ट्रंप ने दी है हमले की धमकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 जनवरी 2026 को इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ अपनी चेतावनियों को और कड़ा करते हुए कहा कि यदि तेहरान अमेरिकी मांगों से सहमत नहीं होता है तो उस पर "तेजी से'' हमला किया जा सकता है। इस धमकी को बल देने के लिए पेंटागन ने विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को विध्वंसक पोतों, बमवर्षकों और लड़ाकू विमानों के साथ ईरान के निकट तैनात कर दिया है।

क्या हैं अमेरिका की मांगें अमेरिका की प्रमुख मांगों में ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को स्थायी रूप से समाप्त करना, बैलिस्टिक मिसाइल विकास पर रोक और हमास, हिज़्बुल्लाह तथा हूती जैसे चरमपंथी संगठनों को समर्थन बंद करना शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर अर्थव्यवस्था और हालिया विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहे ईरान पर दबाव बनाने का यह प्रयास गंभीर और दूरगामी परिणाम ला सकता है। ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता है, लेकिन उसने अभी तक अंतिम कदम नहीं उठाया है। ऐसे देश पर हमला होने से यह संदेश जाता है कि संयम और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन भी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता।

इस्लामिक गणराज्य ईरान की संस्थाएं 47 वर्षों के शासन के बाद समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी 28 जनवरी को माना कि यदि सरकार गिरती है तो आगे क्या होगा, इसका "कोई सरल उत्तर नहीं" है। ईरान कोई कमजोर या आसानी से ढहने वाला देश नहीं है। 9.3 करोड़ की आबादी, मजबूत सुरक्षा तंत्र और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जैसी संस्थाओं के कारण सत्ता परिवर्तन की स्थिति भी भारी अनिश्चितता पैदा कर सकती है। इससे परमाणु सामग्री और विशेषज्ञों पर नियंत्रण कमजोर होने, तकनीक के प्रसार और हथियार कार्यक्रम को तेज करने का जोखिम बढ़ सकता है।

परमाणु हथियार छोड़ते ही हमला इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है। लीबिया ने 2003 में अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ा, लेकिन बाद में सैन्य हस्तक्षेप का सामना किया। यूक्रेन ने 1994 में परमाणु हथियार त्यागे, फिर भी उसे क्षेत्रीय आक्रमण झेलना पड़ा। जून 2025 में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हुए हमलों ने यह धारणा और मजबूत की कि केवल सीमांत स्थिति में रहना पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता।

सैन्य कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था बाधित होती है और यह संदेश जाता है कि नियमों का पालन करने पर भी देश सुरक्षित नहीं हैं।