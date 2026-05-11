गलवान में मारे गए सैनिकों की मूर्तियों को गले लगाकर रो पड़ीं मांएं, मदर्स डे पर चीन से आया वीडियो

मदर्स डे के अवसर पर चीन ने पांच साल पुराने गलवान घाटी संघर्ष को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। चीनी सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स ने एक भावुक वीडियो जारी किया है, जिसमें 15 जून 2020 को गलवान में मारे गए तीन चीनी सैनिकों की माताओं को दिखाया गया है।

मदर्स डे के अवसर पर चीन ने पांच साल पुराने गलवान घाटी संघर्ष को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। चीनी सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स ने एक भावुक वीडियो जारी किया है, जिसमें 15 जून 2020 को गलवान में मारे गए तीन चीनी सैनिकों की माताओं को दिखाया गया है। वीडियो को आधा सच और आधा प्रोपगैंडा बताते हुए जमकर आलोचना हो रही है। दरअसल, वीडियो में तीन चीनी महिलाएं बीजिंग स्थित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) म्यूजियम पहुंचीं, जहां उन्होंने अपने बेटों की मूर्तियों से लिपटकर रोते हुए अपनी पुरानी यादें ताजा कीं। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मदर्स डे से एक दिन पहले, जून 2020 में गलवान घाटी की बॉर्डर झड़प में शहीद हुए चेन जियांगरोंग, शियाओ सियुआन और वांग झूओरान की माताओं ने सैन्य संग्रहालय का दौरा किया।

15 जून 2020 को गलवान में क्या हुआ था? दरअसल, 15 जून 2020 की रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। पूर्व समझौता के बावजूद चीनी सैनिकों द्वारा एलएसी पर निर्माण गतिविधियां बढ़ाने और तैनाती बदलने के प्रयास के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया। भारतीय सैनिकों ने चीनी हमले का जमकर मुकाबला किया। इस संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए, जबकि अन्य रिपोर्ट्स और खुफिया आंकड़ों के अनुसार चीन को 40 से ज्यादा सैनिकों के हताहत होने का सामना करना पड़ा था।

भारतीय सेना के मुताबिक, कर्नल बी. संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय जवान बातचीत के लिए चीनी पक्ष के पास गए थे, लेकिन चीनी सैनिकों ने विश्वासघात कर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों के सैनिक पत्थर, लोहे की रॉड्स और कांटेदार डंडों से लैस होकर घंटों तक भिड़े। भारत ने हमेशा कहा कि उसके सैनिकों ने अदम्य बहादुरी से दुश्मन का सामना किया और सीमा की संप्रभुता की रक्षा की।

चीन का एकतरफा नैरेटिव चीन ने इस घटना को लेकर कभी पूरा सच स्वीकार नहीं किया। लंबे समय तक अपने सैनिकों के नुकसान को छिपाए रखने के बाद उसने केवल चार सैनिकों की मौत स्वीकार की थी। अब मदर्स डे के बहाने जारी किए गए वीडियो में चीन केवल तीन सैनिकों की मौत का जिक्र कर एकतरफा कथा पेश कर रहा है।