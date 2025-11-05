मां हिंदू, पिता मुस्लिम; कौन हैं न्यूयॉर्क शहर के पहले भारतीय मूल के मेयर जोहरान ममदानी

संक्षेप: आपको बता दें कि ममदानी 34 साल के हैं और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। उनका जन्म युगांडा में हुआ था और उनका पालन-पोषण न्यूयॉर्क शहर में हुआ। वह भारतीय मूल के हैं।

Zohran Mamdani: न्यूयॉर्क शहर को नया मेयर मिल गया है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने दो दो उम्मीदवारों को मात देकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। चुनाव के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनका विरोध किया था। ट्रंप ने तो ममदानी के चुनाव जीतने पर न्यूयॉर्क शहर को केंद्रीय फंड नहीं देने तक की धमकी दे दी थी। उन्होंने दो प्रमुख दावेदारों को हराया दिनमें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आपको बता दें कि ममदानी 34 साल के हैं और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। उनका जन्म युगांडा में हुआ था और उनका पालन-पोषण न्यूयॉर्क शहर में हुआ। वह भारतीय मूल के हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनकी मां प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मीरा नायर हैं और उनके पिता महमूद ममदानी हैं। पिता उनके मुस्लिम थे।

कौन हैं मीरा नायर? मीरा नायर का जन्म 1957 में राउरकेला में हुआ था। वह एक जानी-मानी फिल्ममेकर हैं जो पहचान, माइग्रेशन और कल्चरल इंटरसेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए जानी जाती हैं। हार्वर्ड से ग्रेजुएट करे वावी मीरा नायर की पहली फिल्म सलाम बॉम्बे! (1988) ने कान में कैमरा डी'ओर जीता और ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला। उनकी बाद की फिल्में मिसिसिपी मसाला (1991), मॉनसून वेडिंग (2001) और द नेम्सकेक (2006) ने कहानी कहने के तरीके को सोशल इनसाइट के साथ मिलाने के लिए उनकी रेप्युटेशन को और मजबूत किया।