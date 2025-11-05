मां हिंदू, पिता मुस्लिम; कौन हैं न्यूयॉर्क शहर के पहले भारतीय मूल के मेयर जोहरान ममदानी
Zohran Mamdani: न्यूयॉर्क शहर को नया मेयर मिल गया है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने दो दो उम्मीदवारों को मात देकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। चुनाव के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनका विरोध किया था। ट्रंप ने तो ममदानी के चुनाव जीतने पर न्यूयॉर्क शहर को केंद्रीय फंड नहीं देने तक की धमकी दे दी थी। उन्होंने दो प्रमुख दावेदारों को हराया दिनमें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा शामिल हैं।
आपको बता दें कि ममदानी 34 साल के हैं और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। उनका जन्म युगांडा में हुआ था और उनका पालन-पोषण न्यूयॉर्क शहर में हुआ। वह भारतीय मूल के हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनकी मां प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मीरा नायर हैं और उनके पिता महमूद ममदानी हैं। पिता उनके मुस्लिम थे।
कौन हैं मीरा नायर?
मीरा नायर का जन्म 1957 में राउरकेला में हुआ था। वह एक जानी-मानी फिल्ममेकर हैं जो पहचान, माइग्रेशन और कल्चरल इंटरसेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए जानी जाती हैं। हार्वर्ड से ग्रेजुएट करे वावी मीरा नायर की पहली फिल्म सलाम बॉम्बे! (1988) ने कान में कैमरा डी'ओर जीता और ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला। उनकी बाद की फिल्में मिसिसिपी मसाला (1991), मॉनसून वेडिंग (2001) और द नेम्सकेक (2006) ने कहानी कहने के तरीके को सोशल इनसाइट के साथ मिलाने के लिए उनकी रेप्युटेशन को और मजबूत किया।
पिता महमूद ममदानी हैं स्कॉलर
जोहरान के पिता महमूद ममदानी का जन्म 1946 में मुंबई में हुआ था और पालन-पोषण कंपाला में हुआ। अफ्रीका में उपनिवेशवाद और राजनीतिक हिंसा के सबसे सम्मानित विद्वानों में से एक हैं। 1972 में इदी अमीन के शासन में युगांडा से निकाले जाने के बाद उन्होंने 1974 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से Ph.D. की डिग्री हासिल की। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट और एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर हैं। महमूद अपनी 1996 की किताब सिटिजन एंड सब्जेक्ट के लिए जाने जाते हैं, जिसने "बाइफरकेटेड स्टेट" का प्रभावशाली कॉन्सेप्ट पेश किया। यह अफ्रीका में पोस्टकोलोनियल गवर्नेंस को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
